Fórmula 1: Filtraron una inesperada decisión de Max Verstappen sobre su futuro

El piloto neerlandés sorprendió con una determinante decisión que fue comunicada por una de las personas más cercanas al conductor.

Una fuerte noticia llamó la atención en la máxima categoría del automovilismo mundial, el neerlandés Max Verstappen sorprendió a todos con una determinatne decisión que puede afectar el futuro de la categoría. Es que, según reveló una persona clave en Red Bull, el piloto no tendrá mucha más actividad en la Fórmula 1.

El que lanzó la primicia fue Helmut Marko, principal asesor de la escudería Red Bull, que adelantó en un medio que Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1, "no seguirá en la categoría". Al respecto aseguró: "no se quedará mucho tiempo más". Por otro lado, añadió: " No se quedará a buscar conseguir los siete títulos mundiales que ganaron el alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton".

En ese sentido, según reveló, Verstappen no tiene los mismos planes que Fernando Alonso u otros grandes pilotos. "No veo que dure tanto tiempo como Fernando Alonso (42 años, en Aston Martin), y cuando se deje de divertir o la presión haya desaparecido se irá a su casa", añadió el directivo de Red Bull Verstappen, de 25 años, ganó los dos últimos campeonatos de la Fórmula 1 y además lidera muy cómodo en la temporada actual, donde los Red Bull marcan notorias diferencias con las demás escuderías, ya que el segundo en las posiciones es el otro piloto del equipo, el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

Hamilton se cansó, se la pudrió a Checo Pérez y arde la Fórmula 1

Lewis Hamilton explotó contra el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez por su desempeño en la Fórmula 1. Si bien no pertenecen a la misma escudería, el británico aprovechó la ocasión para destrozar a su colega con un doloroso comentario que se dio luego de la carrera del domingo 30 de julio en el Gran Premio de Bélgica. La polémica surgió horas antes en el sprint del día anterior cuando el auto del tapatío recibió un toque de su rival en pleno circuito.

"¿Quiero ser tan rápido como ellos? Por supuesto. ¿Quiero tener un monoplaza tan rápido como el de ellos? Por supuesto. Si yo tuviera el auto de 'Checo' Pérez, Verstappen no estaría en el tan buen momento que está en el campeonato mundial", soltó Lewis Hamilton y liquidó al mexicano. Igualmente, el tapatío está en el segundo puesto de la tabla general detrás de su compañero de equipo, aunque por una diferencia importante.