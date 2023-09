Escándalo total en la Fórmula 1: un piloto estalló de furia contra su equipo

Se trata de Pierre Gasly que estalló de bronca y les hizo gestos obscenos a su equipo.

La Fórmula 1 vivió un verdadero escándalo sin precedentes en vivo durante el Gran Premio de Japón que ganó Max Verstappen. En plena carrera y ante la vista de todos, un piloto de Fórmula 1 estalló de furia contra su propio equipo y contra los compañeros, principalmente contra Esteban Ocon porque le pidieron que lo deje pasar.

La situación se dio entre Pierre Gasly, el equipo Alpine y Esteban Ocon. En una situación vergonzosa para todos los involucrados, el piloto de Fórmula 1 salió en vivo y tuvo un cruce muy grande con todos los técnicos de la escudería que, vía radio, le pidieron que deje pasar a su compañero y tuvo un diálogo caliente con el resto de los integrantes del equipo.

La situación se dio cuando Gasly, que estaba noveno, y Ocon, que estaba décimo, tuvieron un cruce a través de la radio. Desde afuera le pidieron a Gasly, el francés de 27 años, que deje pasar a Ocon y, un minuto después, levantó su brazo derecho y comenzó a mostrar sus bronca hacia afuera.

El picante diálogo de Gasly

Gasly lanzó primero: ¿Qué carajo? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Yo era más rápido. Si no me hubiera dejado pasar, le hubiera adelantado igual.

-Equipo Alpine: Sí, lo discutimos en la oficina.

- Gasly: ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Empecé delante, estuve delante toda la carrera, le dejaste que me recortara y entonces...

- Equipo Alpine: Amigo, no estoy bromeando. Las instrucciones vienen del muro de boxes. Hablaremos la próxima vez, por favor.

Después de la situación ocurrida ante la vista de todos y con el enojo que, además, incluyó gestos obscenos por parte del francés hacia su equipo, el propio Gasly disparó contra la decisión de Alpine: “Creo que para el equipo que hacemos noveno y décimo o décimo y noveno, es lo mismo. No entiendo la decisión de cambiar de lugar sabiendo que esto nunca se había discutido antes de la carrera”. Completamente enojado, en la charla con los periodistas después del GP se enojó y lanzó: "Yo empecé delante, hice una mejor clasificación, estuve delante, tuve más ritmo con los neumáticos al final, que estaba más fresco”.

Verstappen gana el GP de Japón y se acerca a su tercer título en la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder indiscutido de la Fórmula 1, quedó a las puertas de coronar su tercer título en la máxima categoría del automovilismo mundial, luego de imponerse este domingo en el Gran Premio de Japón. En el circuito de Suzuka, el bicampeón titular firmó su decimotercera victoria en 16 carreras de la temporada, esta vez por delante de los McLaren del británico Lando Norris (+19.387s.) y el australiano Oscar Piastri (+36.494s), quienes completaron el podio en el segundo y tercer lugar.

Así, Verstappen amplió su ventaja al frente del Campeonato Mundial con 177 puntos sobre su compañero de escudería, el mexicano Sergio "Checo" Pérez, único en condiciones matemáticas de pelearle la corona.