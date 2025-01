El llamativo anuncio de Alpine por el que comparan a Colapinto con Messi.

Alpine lanzó un anuncio de última hora que sorprendió en la Fórmula 1, tanto es así que hasta se animaron a comparar a Franco Colapinto con Lionel Messi. Es que el equipo francés publicó en los canales oficiales de sus redes sociales un video en el que se aprecia cómo es el nuevo auto rosa con el que competirá en la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Por supuesto, los comentarios de los hinchas argentinos no tardaron en llegar en Instagram y X (ex Twitter), ya que muchos consideran que es el mismo color de la camiseta que viste el capitán de la Selección Argentina en Inter Miami de Estados Unidos. "Viendo a Alpink cobrar vida *beso del chef*", escribieron en la misma publicación. Además del pilarense de 21 años, estará como piloto de reservas el joven japonés Ryo Hirakawa, mientras que las butacas titulares serán para el galo Pierre Gasly y el australiano Jack Doohan. "Si Messi está de rosa, Colapinto también" y "se ve que los mejores argentinos están de rosa", fueron los comentarios de ciertos fans en las redes.

¿Qué significa el cambio de Williams a Alpine para Colapinto?

De acuerdo con la manager española del piloto bonaerense, María Catarineu, "hoy Franco siente una felicidad intensa". Luego, agregó durante la entrevista con Bolavip: "No voy a hacer un juicio de valor, si es mejor o equipo o no que Williams, pero en las últimas carreras se notó un equipo que está en crecimiento y que puede dar mucho más. El año que viene tendrán motores Mercedes y se ve mucho potencial. Hoy hay dos pilotos que tienen contrato y es algo que a nosotros nos excede, eso lo definirá el equipo. No sé si va a debutar en Australia (primera fecha), Miami (sexta) o donde sea, lo que sé es que Franco demostró que puede correr y por algo lo contrató Alpine".

El anuncio de Alpine sobre el auto que desató comentarios sobre Colapinto.

Las primeras palabras de Colapinto como piloto de Alpine

Estoy muy contento de unirme al equipo BWT Alpine de Fórmula 1 como piloto de pruebas y reserva, han sido unos meses muy buenos y malos para mi, con algunos exitos y algo de incertidumbre con respecto al siguiente paso en mi actividad en la Fórmula, ahora creo que estoy en el mejor lugar para mi desarrollo y espero comenzar mi rol como piloto de pruebas y de reserva y ayudar al equipo a progresar. Me gustaría dar las gracias a Flavio y Oliver por su apoyo. Tienen experiencia trabajando y llevando el exito a los pilotos jóvenes y mi objetivo es continuar con esa tendencia en el futuro.

