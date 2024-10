El inglés que criticó a Colapinto en la Fórmula 1 arrugó después del desplante: "Saludarlo"

El inglés que criticó a Colapinto en la Fórmula 1 arrugó después del desplante

Luego de sufrir un desplante en vivo por parte de Franco Colapinto, el periodista y expiloto que criticó al argentino antes de llegar a la Fórmula 1 se refirió al momento que vivió. Es que el nacido en Pilar lo ignoró cuando el reportero trató de hacerle una pregunta y el video del momento no tardó en hacerse viral. Horas después del hecho, el propio representante de la cadena Sky Sports aclaró la situación con un curioso comentario al respecto.

La joven figura que hace furor en el automovilismo de la mano de la escudería Williams Racing, mientras tanto, se prepara para su próximo compromiso en México el fin de semana venidero. Igualmente, no pasó para nada desapercibido teniendo en cuenta lo sucedido con Martin Brundle. Este último, que trató de "intrascendente" al pilarense que luego no le dio una entrevista respondió y evitó el conflicto con el piloto.

“Hola, me llamo Martin Brundle, Sky. No nos conocemos. ¿Podemos charlar?”, dijo el inglés en la grilla de partida mientras los protagonistas esperaban la largada en Austin. Ante esta situación, Colapinto pasó de largo y lo ignoró, pero debido a la repercusión el propio periodista lanzó más tarde: "Me miró como si estuviera tratando de asaltarlo. Tengo que ir a presentarme ante él, iré a saludarlo. Creo que pensó que estaba tratando de robarle el paraguas".

Su compañero en la transmisión, David Croft, aseguró que el argentino que estuvo a punto de hacer la vuelta rápida del circuito de Texas fue "una brillante incorporación para Williams", con lo que el expiloto coincidió y luego agregó: "Muchos de estos chicos de Fórmula 2 estaban en la última oportunidad y aprendieron a adelantar en cualqiuer dirección y en cualquier momento. Son aventureros a la hora de adelantar y no les da vergüenza hacer girar sus coches".

El calendario del Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1

Viernes 25 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30 hs.

Práctica 2: 19 a 20 hs.

Sábado 26 de octubre

Práctica 3: de 14:30 a 15:30 hs.

Clasificación: de 18 a 19 hs.

Domingo 27 de octubre

Carrera: 17 hs.

(Todos los horarios corresponden a la República Argentina).

