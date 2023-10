Checo Pérez sorprendió a la Fórmula 1 con una confesión sobre Verstappen: "Tanta presión"

Sergio "Checo" Pérez se sinceró sobre lo que le genera tener de compañero a Max Verstappen, bicampeón vigente y actual lider de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 es una trituradora por la intensidad de la competencia y Sergio Pérez, el mexicano de Red Bull, no ocultó sus sensaciones de formar parte del primer nivel automovilístico. El piloto de la escudería austríaca reveló la dificultad que le provoca ser compañero de Max Verstappen, el mejor corredor de la actualidad.

Desde hace poco más de dos años, Verstappen viene arrollando en Fórmula 1. Además de ser el bicampeón mundial vigente, en la actual temporada el neerlandés se ubica en el liderato de la tabla de constructores y mira a sus rivales con una ventaja sustancial. Si bien "Checo" reconoció en varias oportunidades que mantiene una buena relación con él, ahora confesó que no le resulta sencillo estar a la altura de su compañero.

La revelación de Checo Pérez sobre Verstappen

A falta de seis fechas para la finalización del torneo, Pérez, que se ubica segundo en las posiciones, se sinceró sobre su rendimiento comparado con el de Max, en el programa True Driver de DAZN: "El nivel de Verstappen se ha mantenido y yo no he podido. Está conduciendo a un nivel que yo nunca vi en la Fórmula 1. No comete errores y va al límite todo el tiempo”.

No es una novedad que para correr en la F1 se necesita de una fortaleza mental fuerte, incluso el propio Pérez había declarado la pasada semana que tuvo que recurrir a una ayuda psicológica para afrontar sus debilidades. Sin ir más lejos, "Checo" reconoció que tuvo inconvenientes por los resultados positivos de Verstappen: "Hay momentos duros, no es fácil estar en todo este entorno, bajo toda esa presión, y como compañero de Max, no es fácil”.

Más allá de las presiones en torno al automovilismo, el piloto de 33 años repasó su crecimiento y remarcó en qué se enfoca para no detenerse: "Cada año vas aprendiendo, por eso nos gusta tanto este deporte, todo el tiempo estás aprendiendo cosas, y creo que lo más importante es que no dejes de aprender. Hay errores que has tenido y que sigues teniendo, y que hay que aprender de ellos”.

Si bien Pérez sabe que no será fácil llegar a ser el piloto número 1 de Red Bull, sobre el final de la entrevista con DAZN reveló con qué aspira en un futuro no tan lejano: "Es increíble, te levantas con una motivación a trabajar, a crecer, a recuperar energía y llegar cada fin de semana lo más fresco posible para sacar el mayor provecho posible a cada situación. Sueño con ser campeón del mundo. Y tengo claro que para fracasar hay que estar. No todos pueden fracasar, porque no todos están en la pelea”.

El calvario que vive Checo Pérez por su actualidad en la Fórmula 1: "Mi familia"

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez cosechó buenos resultados en las últimas fechas del campeonato que se disputaron, pero tendría un pie afuera del equipo Red Bull de la Fórmula 1. El compañero del último campeón, Max Verstappen, está en el ojo de la tormenta y su futuro en la máxima categoría es una verdadera incógnita. Para colmo, está segundo en el certamen que actualmente lidera el neerlandés.

Con más de media temporada por delante en la F1 y a 69 puntos del integrante de la mencionada escudería, todo indica que el azteca no continuaría en 2024. Un directivo del Team RB habló con el Diario Marca de España y dio detalles al respecto. Claro que, sus palabras fueron más que contundentes y sembraron la duda con respecto a lo que sucederá con Pérez dentro de los próximos meses.

"Tiene que volver a organizar su clasificación, ya no puede cometer ningún error", sostuvo el asesor de Red Bull en diálogo con el mencionado medio. A pesar de los dos podios conseguidos por el mexicano en lo que va del torneo, algo no convence a los dueños del equipo y esto complicaría su futuro. La escudería de origen austríaco le dio lugar a "Checo" en 2020 y tres años después lanzó un inesperado ultimátum.

Esta crítica situación de Pérez se sumó a los dichos de Verstappen sobre su presente y su compañero: "Si yo no estuviese en Red Bull, las cosas serían muy diferentes". Por otro lado dijo que no le "preocupa" que Sergio "Checo" Pérez no esté logrando subir al podio. Además, el neerlandés, líder en la temporada, sostuvo que va en busca de sus tercer campeonato mundial y admitió que está "bastante ocupado en mi lado del garaje y presto mi atención a eso".