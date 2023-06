Checo Pérez, del podio a tener un pie afuera de la Fórmula 1: "No puede"

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez tendría un pie afuera de la Fórmula 1 a pesar de sus buenos resultados con la escudería Red Bull en lo que va del campeonato.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez cosechó buenos resultados en las últimas fechas del campeonato que se disputaron, pero tendría un pie afuera del equipo Red Bull de la Fórmula 1. El compañero del último campeón, Max Verstappen, está en el ojo de la tormenta y su futuro en la máxima categoría es una verdadera incógnita. Para colmo, está segundo en el certamen que actualmente lidera el neerlandés.

Con más de media temporada por delante en la F1 y a 69 puntos del integrante de la mencionada escudería, todo indica que el azteca no continuaría en 2024. Un directivo del Team RB habló con el Diario Marca de España y dio detalles al respecto. Claro que, sus palabras fueron más que contundentes y sembraron la duda con respecto a lo que sucederá con Pérez dentro de los próximos meses.

"Tiene que volver a organizar su clasificación, ya no puede cometer ningún error", sostuvo el asesor de Red Bull en diálogo con el mencionado medio. A pesar de los dos podios conseguidos por el mexicano en lo que va del torneo, algo no convence a los dueños del equipo y esto complicaría su futuro. La escudería de origen austríaco le dio lugar a "Checo" en 2020 y tres años después lanzó un inesperado ultimátum.

Esta crítica situación de Pérez se sumó a los dichos de Verstappen sobre su presente y su compañero: "Si yo no estuviese en Red Bull, las cosas serían muy diferentes". Por otro lado dijo que no le "preocupa" que Sergio "Checo" Pérez no esté logrando subir al podio. Además, el neerlandés, líder en la temporada, sostuvo que va en busca de sus tercer campeonato mundial y admitió que está "bastante ocupado en mi lado del garaje y presto mi atención a eso".

La Fórmula 1 tomó una drástica decisión para las carreras por culpa de Neymar

Las autoridades de la Fórmula 1 tomaron una drástica decisión para las carreras por culpa de Neymar. Los líderes de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial se vieron obligados a restringir la participación de famosos en los distintos circuitos de la competencia por una irresponsabilidad del futbolista del PSG y esto generó polémica. El atacante brasileño dijo presente en el Gran Premio de España a principios de junio y su accionar no gustó para nada.

El delantero paseó junto a la cantante Rosalía cerca del césped del GP mientras se desarrollaba una de las pruebas correspondientes. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) se vio obligada a reunirse para deliberar acerca de esta cuestión para poner límites y que no ocurra una tragedia con las celebridades que van a disfrutar del espectáculo. Si bien todavía no hubo sanciones al respecto, sí preparan medidas luego de este suceso que no sólo ocurre en la F1.