Sorpresa por lo que dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1.

Flavio Briatore volvió a encender la llama de esperanza para el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, después de que el piloto argentino de 21 años se quedara sin una butaca titular para el 2025. El empresario italiano de 74 años es el principal asesor de Alpine, la escudería que se interesó en el pilarense hasta que finalmente cerró a Jack Doohan como compañero de Pierre Gasly en la máxima categoría del automovilismo mundial.

En pleno diálogo con el diario francés Le Parisien, la layenda de la F1 fue contundente a la consulta sobre el interés del equipo en sumar al bonaerense en algún momento del 2025, si es que los planes iniciales con los dos corredores mencionados no marcha de manera positiva en cierto tramo de la campaña. Incluso, entre risas, aseguró que en la vida “lo único seguro es la muerte...”.

La palabra de Briatore sobre los planes de Alpine que ilusiona a Colapinto en la Fórmula 1: "Si un piloto no avanza, lo cambio"

“¿Por qué están interesados en Franco si ya tienen a Doohan?”, fue la pregunta contundente que le arrojó un periodista durante la charla. Muy convencido, Flavio reaccionó: “Me interesa cualquier piloto que sea rápido... Colapinto sorprendió a todos”. Al respecto, profundizó con firmeza: “Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después, ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el equipo en condiciones para obtener resultados y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él". Y añadió que en este ámbito "todos trabajan para sólo dos personas”.

Igualmente, Briatore advirtió sobre la política general en Alpine: “Si hay un piloto que no avanza, que me no trae resultados, lo cambio", ya que según él "no puedes ser emocional en la F1”. ¿Se abriría entonces una puerta para "Fran" en tal caso? Como sea, el italiano sentenció: “Tenemos contratos con Gasly, Doohan y (Paul) Aron de tester para la próxima temporada. Si existía la oportunidad de conseguir a Colapinto para 2026, es algo en lo que pensar... Sin embargo, siempre hay que tener cuidado al evaluar a los conductores”.

¿Cómo salió Colapinto en todas sus carreras en la F1?

Gran Premio de Monza (Italia): 12°. GP de Bakú (Azerbaiyán): 8°. GP de Singapur: 11°. GP de Estados Unidos (Austin): 10°. GP de México (Distrito Federal): 12°. GP de Interlagos (San Pablo, Brasil): abandono. GP de Las Vegas (Estados Unidos): 14°. GP de Qatar (Lusail): abandono. GP de Abu Dhabi: abandono.

