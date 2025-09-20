Así fue el brutal choque de Franco Colapinto y la excesiva reacción de Flavio Briatore

La sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán dejó a Alpine en una situación complicada, ya que ninguno de sus pilotos logró avanzar más allá de la Q1 en el desafiante trazado callejero de Bakú. El momento más impactante fue el fuerte accidente de Franco Colapinto en los segundos finales de la tanda inicial, que generó una bandera roja y dejó al equipo con un sabor amargo.

Todo comenzó cuando Pierre Gasly perdió el control y se salió de pista. Minutos después, el argentino Colapinto chocó violentamente contra los muros en la curva 4, justo en la misma zona donde su compañero había quedado fuera del trazado. Finalmente, Colapinto logró el 16° mejor tiempo, mientras que Gasly terminó último, en el 19° puesto. Queda por verse si las modificaciones necesarias en el monoplaza A525 de Colapinto traerán alguna sanción para el equipo.

Durante la clasificación, Alpine decidió probar en el último intento con neumáticos medios después de que Colapinto completara vueltas sólidas con los blandos. Sin embargo, ambos pilotos tuvieron dificultades para controlar el auto con esa goma, patinando y perdiendo adherencia en la pista. Gasly bloqueó sus neumáticos y terminó en la salida de seguridad de la curva 4, mientras que Colapinto perdió totalmente el control y chocó contra el muro con la parte trasera del monoplaza, dañando seriamente la trompa y el lateral izquierdo.

Tras el choque, Colapinto comentó: “Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”. Además, admitió que la maniobra fallida de Gasly lo desconcentró: “Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien qué pasó. Me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.

Así fue el chhoque de Franco Colapinto y la reacción de Flavio Briatore