Fluminense vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Este martes 23 de septiembre se miden el Granate, que ganó 1 a 0 en la ida, y Fluminense, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 2 se jugará desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Maracanã.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Lanús se impuso por 1 a 0.

Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)

: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril) Fase de Grupos : Fluminense 5 vs GV San José 0 (10 de abril)

: Fluminense 5 vs GV San José 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Unión Española 1 vs Fluminense 1 (23 de abril)

: Unión Española 1 vs Fluminense 1 (23 de abril) Fase de Grupos : GV San José 1 vs Fluminense 0 (8 de mayo)

: GV San José 1 vs Fluminense 0 (8 de mayo) Fase de Grupos : Fluminense 2 vs Unión Española 0 (14 de mayo)

: Fluminense 2 vs Unión Española 0 (14 de mayo) Fase de Grupos : Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)

: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo) Octavos de Final : América de Cali 1 vs Fluminense 2 (12 de agosto)

: América de Cali 1 vs Fluminense 2 (12 de agosto) Octavos de Final : Fluminense 2 vs América de Cali 0 (19 de agosto)

: Fluminense 2 vs América de Cali 0 (19 de agosto) Cuartos de Final: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)

Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)

: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril) Fase de Grupos : Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)

: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)

: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)

: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)

: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo) Fase de Grupos : Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)

: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo) Octavos de Final : Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)

: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto) Octavos de Final : Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto)

: Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto) Cuartos de Final: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)

Horario Fluminense y Lanús, según país