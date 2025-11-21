Leclerc es el más rápido con Ferrari en los primeros entrenamientos del GP de Las Vegas

LAS VEGAS, 20 nov - Charles Leclerc fue el más rápido para Ferrari en la primera práctica del Gran Premio de Las Vegas el jueves, mientras que el líder del campeonato de Fórmula Uno, Lando Norris, quien rozó el muro con su McLaren y tuvo dificultades, terminó en sexto lugar.

Leclerc completó una vuelta a la pista iluminada con un mejor tiempo de un minuto y 34,802 segundos, 0,166 más rápido que Alex Albon de Williams.

Yuki Tsunoda, de Red Bull, fue tercero, su compañero de equipo y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, cuarto, y Carlos Sainz, de Williams, quinto.

Norris tiene una ventaja de 24 puntos en el campeonato con tres rondas restantes sobre su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quien fue octavo en la práctica.

McLaren ha advertido repetidamente que probablemente tendrán más dificultades en un circuito que no les ha favorecido en el pasado.

"Creo que este podría ser un fin de semana complicado", dijo el director ejecutivo Zak Brown a la cadena Sky Sports a mitad de la sesión, después de que Norris rozó el muro sin sufrir daños.

La sesión inaugural se disputó en un circuito sucio y poco representativo, en calles utilizadas por el tráfico habitual, pero Leclerc marcó el ritmo desde el principio, con su compañero de equipo Lewis Hamilton finalizando en la undécima posición.

Isack Hadjar, de Racing Bulls, fue el séptimo más rápido en su última vuelta de la sesión, y George Russell, de Mercedes, ganador del año pasado, fue noveno, con su compañero de equipo Kimi Antonelli completando los diez primeros.

Con información de Reuters