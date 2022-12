Las aficionadas se sienten más seguras en el Mundial de Qatar ante el menor consumo de alcohol

Muchos aficionados se indignaron ante la idea de que la Copa Mundial se celebrara en un país conservador como Qatar, donde la venta de alcohol está muy restringida, pero para algunas aficionadas ha supuesto una experiencia más segura en el torneo.

"Me esperaba un lugar muy peligroso para las mujeres. No creía que fuera a estar segura aquí... Desde que llegué no ha sido así, como aficionada visitante puedo decir que me he sentido muy segura", declaró a Reuters Ellie Molloson, aficionada inglesa.

Molloson, que es embajadora de una campaña contra el sexismo en el fútbol llamada HerGameToo, contó que su padre estaba tan preocupado que la acompañó a Qatar para garantizar su seguridad, pero resultó que sus servicios como acompañante no fueron necesarios.

La joven de 19 años afirmó que la falta de alcohol había contribuido a que el ambiente en torno a los partidos de la Copa Mundial fuera menos subido de tono, pero en su opinión se trataba sobre todo de algo cultural.

"Creo que en realidad se debe a una sociedad socialmente más conservadora. Creo que el alcohol contribuye un poco más a la hostilidad que cosas como los piropos, los silbidos y el acoso sexual", explicó.

"Me gustan las bromas, me encanta el buen ambiente, pero aquí no hay tanto de eso. Es muy, muy diferente, pero es mucho más agradable, mucho más familiar... pero no se respira el mismo ambiente que en Inglaterra".

La aficionada argentina Ariana Gold, de 21 años, dijo a Reuters que estaba nerviosa antes de viajar a Oriente Próximo, ya que no sabía qué esperar.

"Es muy agradable para las mujeres, me gusta mucho el fútbol y cuando estaba en mi país pensaba que quizás esto (Qatar) es una zona solo para hombres, y quizás es incómodo para las mujeres, pero no, estoy muy cómoda y es muy agradable", dijo.

En algunos bares y hoteles de Qatar se puede consumir alcohol, pero brilla por su ausencia el tipo de consumo que suele verse en el mayor torneo de fútbol del mundo.

"El ambiente sigue siendo bastante bueno, a pesar de que no se bebe y de que todo el mundo está siendo sensato", declaró Emma Smith, aficionada inglesa de 33 años procedente de Sheffield. "Todo el mundo lo acepta y todo el mundo está contento".

¿Se ha sentido segura en Qatar?

"Sí, sin duda. Como no hay alcohol de por medio, me siento muy segura", afirmó.

(Redacción de Philip O'Connor, editado en español por Flora Gómez)