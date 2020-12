El padre de Messi descartó charlas con el PSG y apuntó a las fake news

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, volvió a expresarse tras los constantes rumores relacionados a la salida de su hijo del Barcelona, donde ya mostró su incomodidad debido a problemas futbolísticos y también fiscales. En las últimas horas, los rumores lo acercaron más al París Saint Germain (PSG) pero su agente decidió ponerle un freno a las distintas versiones que lo llevan hacia el fútbol francés.

A través de su cuenta de Instagram citó una información del reconocido medio español "El Chiringuito TV" que aseguraba que había tenido una reunión durante la pasada semana con el consultado de Qatar en Barcelona. Ante esto, Jorge escribió junto a varios emojis: "Falso, otro invento más... Llevo desde septiembre en Argentina. #FakeNews". Esto no quiere decir que no deje el club sino que, por el momento, no hubo charlas.

En la edición del lunes pasado, expresaron: "Así como yo estaba convencido de que si Messi dejaba el Barcelona se iba al Manchester City, porque los contactos eran estrechos y porque estaba absolutamente todo cerrado... A mí me están contando desde el City que, a diferencia del verano, no iban a mover ni un dedo hasta que Jorge Messi no les llamara para decirles que quería ir". Además confirmaron que, desde el verano, no ha habido relación entre ambas partes.

El comunicador agregó: "En verano apareció el PSG y simplemente llamó. Ahí empezó la relación con Messi. Le dejaron muy claro que en ese momento no podían afrontar la operación por el tema del límite salarial, porque estaba con Neymar y Mbappé, pero desde entonces ha sido inversamente proporcional todo lo que se ha enfriado entre el City y Messi, lo que se ha ido calentando lo del PSG". Y sumó: "Neymar no es ajeno y por eso el punto de mira de Messi se dirige hacia París, más que a Manchester".

De todas formas, el periodista Quim Domenech dejó en claro que "todo puede cambiar" y que la conversación entre Messi y su padre con el nuevo presidente del equipo catalán puede hacer que se quede, ante un buen proyecto y contrato. "Mientras tanto el que está apretando el hilo y la conexión con Qatar y la fundación de Messi, puede derivar que se arregle su contrato", manifestó.

También informó que en la rebaja general de salarios en el plantel de Barcelona, Messi no forma parte, al igual que otros de sus compañeros. "Te das cuenta que está más fuera que dentro. Si tienes una voluntad de seguir en el club, con ese movimiento se nota que buscas asegurar todo lo que tienes que cobrar hasta el verano y luego se verá", tiró. Y sentenció: "Va a ser muy difícil convencerlo".