Liga de Campeones 2027-28 comenzará con partido de monarca vigente como local: UEFA

ters) -La Liga de Campeones 2027-28 comenzará con un choque en el que el monarca vigente jugará de local, lo que supondrá la primera vez que la competición se inaugure con un partido único, dijo el lunes la UEFA.

En la actualidad, la fase de grupos del torneo comienza con partidos de la primera jornada repartidos en tres días, pero el cambio significa que solo se disputará un encuentro el primer martes de la temporada, dando a los defensores del título la máxima cobertura.

El resto de los partidos se disputarán entre miércoles y jueves.

La medida es similar al funcionamiento de la temporada de la NFL en Estados Unidos, donde, desde 2004, los defensores del título suelen comenzar la siguiente campaña con un partido en casa, normalmente el jueves por la noche antes del fin de semana inaugural.

Con información de Reuters