Eurocopa Alemania 2024: los Grupos de la clasificación tras el sorteo

Así quedaron los Grupos para clasificar a la Eurocopa Alemania de 2024 de fútbol tras el sorteo de la UEFA. Las zonas, las fechas y las sedes.

Ya están listos los Grupos para la clasificación rumbo a la Eurocopa Alemania 2024. Debido a la gran cantidad de entidades afiliadas a la UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol), el máximo torneo continental de selecciones tiene sus Eliminatorias previas a diferencia de la Copa América, donde los participantes son designados automáticamente por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).

Por lo tanto, la institución que nuclea a los países del Viejo Continente en este deporte llevó a cabo el sorteo de las zonas para aspirar a disputar la Euro. El evento se desarrolló durante la mañana de Argentina del domingo 9 de octubre de 2022 en el Festhalle de Frankfurt. Allí hubo 53 seleccionados representados y no estará Rusia, castigada por la guerra con Ucrania desatada en febrero pasado. Los presentes fueron repartidos en copones de acuerdo al ranking obtenido por sus posiciones en la Nations League 2022-23.

Eurocopa Alemania 2024: los Grupos para la clasificación tras el sorteo

Grupo A : España, Escocia, Noruega, Georgia y Chipre.

: España, Escocia, Noruega, Georgia y Chipre. Grupo B : Países Bajos, Francia, Irlanda, Grecia y Gibraltar.

: Países Bajos, Francia, Irlanda, Grecia y Gibraltar. Grupo C : Italia, Inglaterra, Ucrania, Macedonia del Norte y Malta.

: Italia, Inglaterra, Ucrania, Macedonia del Norte y Malta. Grupo D : Croacia, Gales, Armenia, Turquía y Letonia.

: Croacia, Gales, Armenia, Turquía y Letonia. Grupo E : Polonia, República Checa, Albania, Islas Feroe y Moldavia.

: Polonia, República Checa, Albania, Islas Feroe y Moldavia. Grupo F : Bélgica, Austria, Suecia, Azerbaiyán y Estonia.

: Bélgica, Austria, Suecia, Azerbaiyán y Estonia. Grupo G : Hungría, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Lituania.

: Hungría, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Lituania. Grupo H : Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Kazajistán, Irlanda del Norte y San Marino.

: Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Kazajistán, Irlanda del Norte y San Marino. Grupo I : Suiza, Israel, Rumanía, Kosovo, Bielorrusia y Andorra.

: Suiza, Israel, Rumanía, Kosovo, Bielorrusia y Andorra. Grupo J: Portugal, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Luxemburgo, Eslovaquia y Liechtenstein.

El calendario de la fase de clasificación para la Eurocopa Alemania 2024

La fase de grupos:

23-25/03/2023 la jornada 1.

26-28/03/2023 Jornada 2.

16-17/06/2023 Jornada 3.

19-20/06/2023 Jornada 4.

07-09/09/2023 Jornada 5.

10-12/09/2023 Jornada 6.

12-14/10/2023 Jornada 7.

15-17/10/2023 Jornada 8.

16-18/11/2023 Jornada 9.

19-21/11/2023 Jornada 10.

Oficial: los grupos de la clasificación para la Eurocopa Alemania 2024.

Todos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta entre marzo y noviembre de 2023. Los dos primeros equipos de cada Grupo estarán clasificados automáticamente a la Eurocopa y se unirán a Alemania, el país organizador.

Además, los últimos tres lugares se distribuirán mediante los repechajes (semifinales y final) ya en marzo de 2024: afectarán a los 12 países no clasificados mediante las Eliminatorias y designados mediante sus resultados en Nations League. Así, los vencedores de cada manga de las Ligas A, B y C de la Nations League se asegurarán una segunda oportunidad para clasificar si no lo logran inicialmente.

Las fechas de los playoffs

21/03/2024 las semifinales.

26/03/2024 las finales.

Eurocopa Alemania 2024: cuándo son el partido inaugural y la final

El primer encuentro se llevará a cabo el 14 de junio en Munich. En tanto, la definición por el título será el 14 de julio en Berlín.

Las sedes de la Eurocopa Alemania 2024: dónde se juega

Hamburgo.

Stuttgart.

Dortmund.

Leipzig.

Colonia.

Düsseldorf.

Frankfurt.

Gelsenkirchen.

Munich.

Berlín.

*Uno de los requisitos es que todos los estadios que harán de sede tienen que superar la capacidad para 30.000 espectadores y uno de ellos los 50.000.