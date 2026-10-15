Estudiantes igualó ante Flamengo de local y va con chances a Rio de Janeiro

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Estudiantes empató como local 0 a 0 con Flamengo de Brasil, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026 y va a al segundo partido con expectativas de pasar de ronda

En un encuentro que no contó con goles, el “Pincha” tuvo todas las situaciones de peligro y la más clara llegó a los 32 minutos, con un remate del extremo Tiago Palacios que fue rechazado sobre la línea de gol. En el segundo parcial no hubo otras acciones de gol y Estudiantes ahora tiene la chance de visitante.

Flamengo, el gigante de América que quiere eliminar a Estudiantes otra vez

En las últimas siete Copas Libertadores, el "Mengao" fue campeón tres veces y subcampeón en una. Ademas, en la edición pasada en la que se coronó, dejó afuera al "Pincha" por penales en La Plata en los cuartos de final. Por si fuese poco, va primero en el Brasileirao, certamen que también ganó en tres ocasiones en las últimas ocho temporadas, mientras que en dos de ellas culminó segundo.

El plantel del "Fla" está repleto de estrellas, tanto brasileñas como internacionales. Por ejemplo, allí se desempeñan Agustín Rossi (ex Boca), Alex Sandro (de la Selección de Brasil y ex Juventus), el español Saúl Ñíguez (ex Atlético de Madrid y Chelsea), Samuel Lino (ex Atlético de Madrid), Pedro (delantero de la Selección brasileña) y Erick Pulgar, volante de contención titular en el Seleccionado de Chile.

No obstante, el elenco carioca también tiene sus ausencias sensibles. Tales son los casos de Giorgian de Arrascaeta, Danilo, Jorginho, Ayrton Lucas y Evertton Araújo.

Estudiantes quiere acomodar el semestre con la Libertadores

El "Pincha" transita por un año irregular. De hecho, por ahora está fuera de los playoffs en el Torneo Clausura a cuatro fechas del final, se encuentra en puestos de Sudamericana 2027 en la tabla anual, quedó eliminado por Platense de la Copa Argentina y cayó frente a Rosario Central en la Supercopa Internacional.