Estudiantes histórico: clasificó a la final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata consiguió un paso histórico a la final de la Copa Libertadores al vencer a Flamengo en la tanda por penales. Le ganó 3-2 luego de igualar 0-0 en ambos partidos, para clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2026.

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El mote de héroe le quedó al guardameta uruguayo Fernando Muslera, que se volcó sobre su poste derecho para quedarse con los remates, de Jorginho, Lucas Paqueta y Bruno Henrique, respectivamente, para así sellar el acceso al duelo decisivo.

Para el conjunto argentino convirtieron, desde los 12 pasos, José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios, con el remate errado de Edwuin Cetré, mientras que los goleadores en la tanda decisiva del local fueron Giorgian De Arrascaeta y Leo Pereira.

Además, como un agregado emotivo extra, el “Pincha” tuvo que jugar desde los 5 minutos del segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez.

Así, Estudiantes clasificó a la sexta final de Copa Libertadores de su historia, la primera desde 2009, y a su primera final internacional desde la Recopa Sudamericana 2010, que lo hará enfrentar al Palmeiras brasileño, el 28 de noviembre próximo en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.