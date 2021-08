Ruggeri se burló de los labios de un jugador de Boca: "Se meten inyecciones"

El panelista de ESPN y un comentario desubicado en el aire de F90. Oscar Ruggeri y una frase polémica ante la mirada del "Pollo" Sebastián Vignolo.

Desubicado por donde se lo mire. Oscar Ruggeri lanzó un insólito comentario sobre los labios de un futbolista de Boca Juniors, y lo hizo en el aire de ESPN. "Las chicas se tienen que poner colágeno", comenzó diciendo "El Cabezón". Ahora bien, ¿de quién estaba hablando el ex zaguero del seleccionado nacional?

El futbolista del que se burló Ruggeri es Juan Ramírez. De hecho, "El Pollo" Vignolo cuestionó la actitud de su panelista y ex campeón del mundo con la selección argentina en México 1986. "Es increíble que le mires los labios a Ramírez”, sentenció el conductor, a lo que Oscar prosiguió: ¿Viste que las chicas se meten inyecciones?”.

Acto seguido, Vignolo le preguntó a Ruggeri si no se pondría colágeno en sus labios dado que los mismos son "finitos". Tajante, el procedente de Corral de Bustos aseguró: "No, no me importa. Ya nací así con labios finos, si no te gusta, no me importa”.

La crítica de Ruggeri a los relatores y la burla hacia los comentaristas de fútbol

Siguiendo con su costado jocoso, Oscar Ruggeri le preguntó a Sebastián Vignolo cómo fueron sus inicios en el relato deportivo. Orgulloso, "El Pollo" le contestó: “Secundaria completa. Santa Rita hasta cuarto año, San Pedro de noche 5to año. Llevabas una bicicleta y te llevabas un triciclo. De ahí me hice fuerte. Después, periodismo. Y después, máster en relato”.

“Ustedes tuvieron un cul... que tienen la voz esa que los identifica. Después, los comentaristas son los rellenos esos. Pero se llevan todos los laureles los relatores”, remató Ruggeri. Claro, en el piso se encontraban también Sebastián Dominguez y Diego "El Chavo" Fucks. Ambos son comentaristas y se tomaron en chiste lo manifestado por "El Cabezón", puesto que lo único que se le escuchó decir es un agravio hacia la profesión de los antes mencionados.