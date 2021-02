Explotó la guerra en el periodismo deportivo.

La guerra entre los periodistas deportivos y los ex futbolistas que comienzan a tener protagonismo en cámara parece entrar en un escenario explosivo. En las últimas horas, Sebastián Domínguez le respondió a Horacio Pagani y Walter Queijeiro. Los panelistas de Bendita arremetieron contra el ex capitán de Vélez Sarsfield por su incursión en una pantalla tan importante como lo es ESPN.

Por su parte, y lejos de mostrarse molesto, Seba Domínguez utilizó la ironía y les contestó delante de cámara a quienes lo hostigaron desde el estudio de El Nueve. "Le mando un saludo grande a Walter que sé que me quiere mucho y está muy pendiente de mí... El que está enojado es Pagani porque no estudié periodismo. Ya pasó, se tiene que modernizar".

Insistiendo con la capacitación de quienes fueron futbolistas y ahora pasaron del otro lado de las cámaras, Horacio Pagani y Walter Queijeiro recibieron la negativa de Beto Casella. El conductor se puso del lado de Domínguez, asegurando que al hombre que surgió de Newell's Old Boys "no le gustó un pito" que lo manden a estudiar periodismo para poder estar en la televisión.

"No paramos de ganarnos enemigos: ahora Seba Domínguez, que está con el Pollo Vignolo haciendo un trabajo que elogiamos más de una vez. Pagani y Queijeiro dicen que tiene que ir a estudiar periodismo para estar en televisión y no le gustó un pito. Tiene razón", argumentó Beto Casella.

¿Qué fue lo que dijo Queijeiro? Lo siguiente: "Es del equipo de los violinistas, él quiere analizar al Manchester City a las 2 de la tarde y hablar de la posesión... La gente quiere el día a día, Boca y River, las polémicas del fútbol argentino. Pero esas cosas no le gustan, que escriba un libro entonces"

"A mí me gusta que haya ex futbolistas como comentaristas pero que agarren la cámara y vayan a cubrir un entrenamiento también como hacemos nosotros. Se sientan ahí, empiezan a opinar y se aburren después", sentenció el periodista.

Por su parte, su colega Horacio Pagani pidió que quienes ejerzan como periodistas deportivos tengan el título que los avale. De este modo, la guerra entre quienes tienen un título y quienes tienen la experiencia dentro del fútbol para opinar sobre el mismo parece que no tendrá fin. La llegada de los ex futbolistas a los medios es una corriente que cada vez puja con más fuerza y no se detendrá. Claro, aunque Pagani y Queijeiro no quieran.