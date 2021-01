Boca cayó estrepitosamente en Brasil y se fue goleado por 3-0 frente a Santos, que festejó la clasificación a la final de la Copa Libertadores de América. Luego de definirse el segundo finalista, que enfrentará a Palmeiras en el Maracaná, los hinchas mostraron toda su molestia por la falta de actitud del equipo. Y tras el partido, en F90 por ESPN, Sebastián Vignolo no dio vueltas a la hora de disparar fuertemente con la pobre imagen demostrada: "Acaba de perder Boca, un partido que ni siquiera jugó, ni siquiera compitió. La gente de Boca, en este momento, siente que su equipo jugó un partido como si se tratara de la segunda fecha de un campeonato local. Sin vida, sin alma, sin entusiasmo, sin ganas".

Más allá de lo futbolístico, el conductor dejó en claro que "nunca se dijo que eran una maravilla jugando al fútbol" pero remarcó: "Vos podés jugar bien o mal, lo que no podés es no tener actitud. Ha sido decepcionante, triste, lamentable". Como era de esperarse, tras los dichos luego de la derrota del River de Marcelo Gallardo, agregó: "Ustedes dicen: ¿Por qué entran en comparaciones? Porque es así, fue tan inmediato... No pasó ni siquiera un día de una actuación por la que los hinchas de River quieren ir a buscar a sus jugadores y los de Boca dicen 'estos tipos no nos representan'. No representan la historia que tiene Boca y lo que significa para el club competir".

El Pollo Vignolo explicó que su editorial no quiere decir que Boca siempre tiene que ganar pero admitió: "La derrota fue del minuto 0 al 90 y pico. Nunca entró al partido, entró sin corazón y no se puede andar por ningún lado sin corazón". Y agregó algo que ya se había dicho en redes sociales: "Ni siquiera el alivio, porque por más que digan 'qué buena la revancha con River', yo creo que para Boca era un alivio no encontrarse con River. Ni siquiera eso sirvió. Porque si Boca juega mal, pero deja todo y termina perdiendo, aquí se dirá que no le dio porque el rival fue superior. No solo no le dio, sino que tampoco sintió. No sentir es mucho peor que no dar".

El conductor de ESPN también disparó contra Miguel Ángel Russo por no poner de titular a Edwin Cardona y contra algunos futbolistas que no estuvieron a la altura: "Más allá de los cambios de Russo, de cómo un 9 juega porque corre, ¿justifica que el 9 de Boca (Franco Soldano) juegue porque corre? Tiene que hacer goles". Y por supuesto, habló de la expulsión: "¿Lo de Fabra? No hay comentarios, una irresponsabilidad. Un tipo que hace lo que hizo Fabra, seguramente, el tiempo dirá, no podrá jugar más en la Primera de Boca. Es como si no te importara nada, no podés jugar así".

Para cerrar, Vignolo volvió a comparar las dos eliminaciones. Por un lado, lo hecho por el Millonario vs. Palmeiras y luego, lo demostrado por el Xeneize ante Santos. "¿Sensaciones? Los dos perdieron y están afuera de la Copa Libertadores. ¿Estados de ánimo? El de River, orgulloso de su equipo y caliente con el VAR. El de Boca, sintió que hoy no lo representaron, que no sintieron la camiseta y que les perdonaron la vida. Fue una actuación que dio vergüenza, decepcionante", sentenció.