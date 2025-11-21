Espanyol vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

El próximo lunes 24 de noviembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Sevilla visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Sevilla

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol fue derrotado en el RCDE Stadium frente a Villarreal por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 7 goles y 9 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 6 PP).

Sevilla protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Betis, el Derbi de Sevilla. Este importante partido, cargado de historia, será el 30 de noviembre, a partir de las 12:15 (hora Argentina), en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 31 12 10 1 1 16 2 Barcelona 28 12 9 1 2 17 3 Villarreal 26 12 8 2 2 14 6 Espanyol 18 12 5 3 4 0 9 Sevilla 16 12 5 1 6 -1

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Celta: 30 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Rayo Vallecano: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Getafe: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Betis: 30 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Valencia: 7 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Real Oviedo: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Sevilla, según país