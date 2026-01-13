Espanyol vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

El próximo viernes 16 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Girona visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga.
Así llegan Espanyol y Girona
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol viene de empatar ante Levante por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 0.
El anfitrión está en el quinto puesto con 34 puntos (10 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 6 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|41
|18
|13
|2
|3
|20
|5
|Espanyol
|34
|19
|10
|4
|5
|3
|13
|Girona
|21
|19
|5
|6
|8
|-16
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 21: vs Valencia: 24 de enero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 21: vs Getafe: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas