Vuelta a España acorta etapa contrarreloj del jueves por motivos de seguridad

La Vuelta a España decidió acortar la etapa contrarreloj individual del jueves en un esfuerzo por evitar nuevas interrupciones de la carrera por los manifestantes pro palestinos, dijeron los organizadores.

La etapa 18 en la ciudad de Valladolid tenía un recorrido original de 27,2 kilómetros, pero los ciclistas correrán ahora 12,2 kilómetros, y la salida y la llegada de la etapa seguirán siendo las previstas originalmente.

"Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid (...) ha decidido que la contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros", señala un comunicado.

Dos etapas de la carrera, la 16 del martes y la 11, tuvieron un final prematuro después de que los organizadores ordenaran a los corredores terminar antes de lo previsto debido a las protestas en la ruta.

Con información de Reuters