Belga Philipsen gana al sprint en Novara la primera etapa de la Vuelta a España

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, celebra el triunfo en la primera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Turín y Novara, Italia.

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, ganó el sábado al sprint la primera etapa de la Vuelta a España, disputada en tierras italianas, y se hizo con el maillot rojo de líder de la clasificación general.

Es la primera victoria de Philipsen desde que se adjudicó el mes pasado la primera etapa del Tour de Francia, antes de que una grave caída le impidiera participar en el resto de la carrera.

El británico Ethan Vernon, del ProTeam Israel-Premier Tech, fue segundo, seguido del venezolano Orluis Aular, del Movistar.

En la primera salida de la Vuelta en Italia, un recorrido llano de 186,1 kilómetros entre Turín y Novara -que ha albergado dos finales del Giro de Italia-, seis corredores formaron una escapada y abrieron una ventaja de dos minutos.

El español Hugo de la Calle, del Burgos Burpellet, lanzó entonces un audaz movimiento en solitario a falta de 83 kms, pero fue alcanzado por el pelotón a 38 kms de la meta, antes de que los equipos prepararan la llegada al sprint en Novara, en la que se impuso Philipsen con autoridad.

Con información de Reuters