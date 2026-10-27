Escándalo con Kylian Mbappé en China: pérdidas millonarias en sponsors por un meme sobre Mao Zedong

Las pérdidas millonarias de Mbappé en China tras llamar "dictador" a Mao Zedong: qué pasó con el futbolista del Real Madrid.

Kylian Mbappé quedó envuelto en un escándalo en China tras una declaración en la que, al referirse a un meme sobre sí mismo, llamó "dictador" a Mao Zedong, histórico referente político del país asiático. La repercusión del comentario del delantero del Real Madrid provocó la ruptura de tres acuerdos comerciales, el bloqueo de una cuenta asociada a su nombre en una red social y la suspensión de las transmisiones de La Liga de España por parte de la televisión estatal china.

{{{htmlAmp}}}

Sus declaraciones se difundieron masivamente en las redes sociales chinas y despertaron un fuerte rechazo. En ese contexto, las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron que daban por terminados sus acuerdos comerciales con el futbolista de la selección de Francia, en oposición a esas declaraciones que, según su postura, ofendieron los sentimientos nacionales. La controversia también generó una reacción masiva de los usuarios en Weibo, una de las principales plataformas sociales de China, con reclamos para que se adoptaran medidas legales contra el jugador y amenazas de dejar de comprar productos de las marcas involucradas si no tomaban nuevas medidas.

Si bien no se difundieron cifras oficiales de cuántos millones perdió 'Kiki' por sus palabras sobre Mao Zedong, sí trascendió que el dinero que recibe por sponsoreo constituye un porcentaje importante de su capital. Según la clasificación elaborada anualmente por Forbes, tiene ingresos estimados de US$ 100 millones para 2026; de ese total, US$ 70 millones corresponden a su actividad en la cancha, mientras que los otros US$ 30 millones provienen de contratos comerciales y patrocinios.

Fuertes repercusiones, sanciones y pedido de disculpas: qué pasó con Mbappé en China

En el ámbito digital, la cuenta vinculada al nombre de Mbappé en Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote (similar a Instagram), fue bloqueada por una presunta infracción de las normas de la comunidad. También se sumó la reacción del portal deportivo Dongqiudi, que calificó de "inaceptables" las palabras del francés y anunció que no traduciría la entrevista al considerar que sus declaraciones afectaban los sentimientos de los aficionados y del pueblo chino.

La imagen de la discordia: la foto viral del rostro de Mbappé en una imagen de Mao Zedong.

El medio fue más allá y modificó su clasificación del Balón de Oro 2026, en la que Mbappé ocupó el segundo puesto detrás del inglés Harry Kane. En lugar del nombre del delantero, publicó la expresión china "chá wú ci rén", que puede traducirse como "no existe tal persona" o "persona no encontrada". La publicación estuvo acompañada por una fotografía del futbolista en blanco y negro, un recurso visual que en las redes sociales chinas suele asociarse con imágenes de personas fallecidas.

Este martes, el futbolista del Real Madrid publicó un comunicado en sus redes sociales en francés, chino e inglés ofreciendo disculpas por sus dichos: "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen de mí mismo. Mi comentario fue poco sabio, y ahora entiendo que lastimó a mucha gente en China y en comunidades chinas alrededor del mundo. Me disculpo con aquellas personas decepcionadas por mis palabras. Definitivamente no era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido".

En paralelo, la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de los partidos de LaLiga y de los encuentros en los que participa Mbappé. La medida comenzó a aplicarse el lunes por la noche, según informó el medio The Paper de Shanghái, a partir de fuentes vinculadas al Grupo de Medios de China. La cadena pública también retiró los anuncios protagonizados por el futbolista, aunque no especificó cuánto tiempo se mantendrán las restricciones.

La repercusión también alcanzó a La Liga de España, que lamentó las consecuencias de los dichos del jugador y buscó diferenciar a la competición de sus declaraciones. "Lamentando profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos", expresó la organización, que remarcó que las palabras del delantero fueron realizadas "a título personal" y no representan a la entidad.

En el mismo comunicado, agregó: "El fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años".

El comunicado de Javier Tebas, presidente de La Liga, sobre la suspensión de las transmisiones en China tras el episodio con Mbappé

Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino.

Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español.

No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos.

Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación.

Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual.