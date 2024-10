La tajante decisión de Enzo Fernández tras la separación de Valentina Cervantes.

Enzo Fernández tomó una tajante decisión después de la separación de Valentina Cervantes, su esposa y madre de sus dos hijos. Luego de que se hiciera público que ambos terminaron la relación, el mediocampista de la Selección Argentina y Chelsea de Inglaterra protagonizó un giro inesperado en la cuenta oficial de Instagram (@enzojfernandez).

En el perfil en el que tiene más de once millones de seguidores, el ex River Plate cerró los comentarios, lo que significa que nadie le puede escribir en sus publicaciones en el feed. Si bien todavía no se conocieron los motivos de la decisión, todo indica que puede haberse debido a las críticas recibidas por los usuarios en las últimas horas como consecuencia de la ruptura con la mujer con la que tuvo seis años de relación sentimental. De hecho, ambos tuvieron y criaron a Olivia (4) y Benjamín (1).

Por qué se separaron Enzo Fernández y Valentina Cervantes

De acuerdo con la información de la periodista deportiva Julieta Argenta en LAM (América TV), el volante de 23 años le comunicó a su esposa que desea "tener la vida que no tuvo" porque comenzó a salir con ella cuando apenas tenía 17 años, por lo que "se perdió un montón de cosas que hacen los chicos a esa edad". Incluso, la cronista confirmó que “él es un jugador top que juega en el exterior, hay un panorama de división de países porque ella quiere volver al país. Hay un detalle en particular que a él le hacía pensar que se iba a quedar allá".

Enzo Fernández cerró los comentarios en Instagram.

"Enzo Fernández le comunicó hace diez días a Valentina Cervantes que se quería separar, ella está muy triste", insistió Argenta. Además, remarcó que ya “había indicios" y agregó: "Pero nadie habló hasta ahora con los protagonistas, yo hablé con los dos. Cuando yo cuente la historia, ustedes sacarán sus conclusiones”. De hecho, reiteró que “la decisión la tomó él". "Todos pensaban que la separación venía por el lado de ella, pero me dijeron que no había ninguna crisis. Ella no le encontró nada (de infidelidad), me lo confirmó ella, que está viajando en las próximas horas en Buenos Aires. Hace diez días, Enzo le dijo que se quería separar, que tiene ganas de hacer su vida sola, no a nivel familia, pero que quiere vivir esa etapa que él salteó por vivir en familia. Ellos se conocieron muy chiquitos...", concluyó la periodista.

Cuándo juega el Chelsea de Enzo Fernández

El próximo partido del equipo dirigido por Enzo Maresca será el domingo 3 de noviembre a las 13.30 horas de Argentina frente al Manchester United de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez como visitante, en el estadio de Old Trafford, por la fecha 10 de la Premier League 2024-2025.