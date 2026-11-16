Cambios en los neumáticos: el plan de Pirelli para mejorar el espectáculo de la Fórmula 1 en 2027

Uno de los mayores inconveniente que ha tenido la Fórmula 1 esta temporada ha sido la exagerada eficiencia de los neumáticos, a tal punto de que gran parte de las carreras disputadas resultaron monótonas ante la poca necesidad de pasar por boxes. Tal fue así que hubo ocasiones en las que el cambio de neumáticos fue más por cumplir con el reglamento que por la necesidad verdadera de mejorar el rendimiento en pista.

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Como resultado, la actual temporada de la máxima categoría ha sido poco vistosa, algo que se relaciona también con el nuevo reglamento técnico, que tiene más detractores que defensores a falta de tres fechas para el cierre de la temporada. En este contexto, Pirelli ha revelado que tiene planes para mejorar el espectáculo en 2027 al asegurar que los compuestos tengan una mayor degradación que limite su durabilidad.

El informe publicado por Motorport indica que la marca proveedora de neumáticos quiere evitar que los equipos vayan a una sola parada y, además, buscará que se amplíen las estrategias de cara a la siguiente edición del campeonato del mundo. Ahora bien, cabe mencionar que Pirelli actualmente cuenta con información suficiente para llevar el proyecto a cabo, una situación distinta a la vivida con los compuestos de este 2026.

La razón detrás de esto es que, a causa del cambio reglamentario, las pruebas de neumáticos para esta temporada no se hicieron con los coches actuales, sino con prototipos que buscaron emular cómo serían los monoplazas de la nueva era. Al respecto, Simone Berra, jefe de ingenieros de Pirelli, remarcó la diferencia con lo que aconteció este año, en el que se reunió información clave para 2027.

“Este año no hemos trabajado con un coche prototipo, sino con los monoplazas reales de esta temporada, por lo que para nosotros ha sido mejor”, afirmó el ingeniero. Por otra parte, reveló que el plan es aumentar la degradación un 10% como mínimo, para lo que se usaría un desgaste térmico, al menos para las gomas delanteras, mientras que para las traseras se evaluarán otras posibilidades.

La F1 2027 tendrá 24 fechas.

El calendario de la Fórmula 1 en 2027