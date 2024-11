Marcelo Bielsa tambalea y lo atacan en Uruguay: "Motivo de despido"

Los brutales ataques de los uruguayos a Bielsa por la última lista.

Marcelo Bielsa tambalea como entrenador de la Selección de Uruguay y, en su peor momento, los hinchas lo atacan con crudeza a través de las redes sociales. El director técnico de 69 años entregó la nueva lista para las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, aunque la respuesta de la gran mayoría en X (ex Twitter) fue durísima por parte de muchos fanáticos charrúas.

Por el llamado a ciertos futbolistas en desmedro de otros, algunos simpatizantes de la "Celeste" se molestaron con el "Loco" y empezaron a pedirle cambios en la nómina. Incluso, manifestaron que le dan un "ultimátum" al ídolo de Newell´s y otros fueron más allá todavía: le pidieron que se marche si no les gana o al menos no está a la altura en los encuentros ante Colombia de local y Brasil de visitante.

La lista de Bielsa en la Selección de Uruguay vs. Colombia y Brasil

Arqueros : Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel.

: Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel. Defensores : Josema Giménez, Santiago Bueno, Nicolás Marichal, Juan Rodríguez, Mathias Olivera, Nahitan Nández, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez y Marcelo Saracchi.

: Josema Giménez, Santiago Bueno, Nicolás Marichal, Juan Rodríguez, Mathias Olivera, Nahitan Nández, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez y Marcelo Saracchi. Mediocampistas : Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Facundo Torres.

: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Facundo Torres. Delanteros: Luciano Rodríguez, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Cristian Olivera y Darwin Núñez.

Los palazos de los hinchas de Uruguay a Bielsa por su última lista

Con fuertes críticas al DT argentino en X, los fans del bicampeón del mundo le comentaron con palabras agresivas, como por ejemplo: "No entiendo estas convoctaorias"; "no se puede citar tan mal"; "estos no son los mejores jugadores de Uruguay"; "Bielsa ya me tiene los huevos al plato"; "hay cada citado que no se explica"; “últimas cartas, ganá o andate”; “estos no son los mejores jugadores de Uruguay” y “es un ciclo cumplido”.

Los brutales ataques de los uruguayos a Bielsa por la última lista.

Los brutales ataques de los uruguayos a Bielsa por la última lista.

Los brutales ataques de los uruguayos a Bielsa por la última lista.

Los brutales ataques de los uruguayos a Bielsa por la última lista.

Cuándo juega la Selección de Uruguay de Bielsa

Viernes 15 de noviembre 21 horas de Argentina: Uruguay – Colombia en el Estadio Centenario de Montevideo.

en el Estadio Centenario de Montevideo. Martes 19 de noviembre 21 horas de Argentina: Brasil - Uruguay en el Arena Fonte Nova de Salvador.

Los números de Bielsa como DT de Uruguay