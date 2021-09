Eliminatorias Qatar 2022: días y horarios para la triple fecha de la Selección Argentina

El equipo campeón de América, dirigido por Scaloni, deberá disputar una nueva triple fecha pensando en la clasificación al próximo mundial.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni volverá a la acción en los próximos meses por una nueva triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En los últimos tres compromisos, el equipo mostró que sigue firme en su gran presente: victoria 3-1 vs. Venezuela y goleada 3-0 ante Bolivia, durante el reencuentro con su gente. El partido de Brasil, como bien recordamos, debió ser suspendido.

Ahora, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó cómo se disputarán los tres próximos encuentros de cara a la clasificación de la próxima Copa del Mundo. Solo jugará un partido de visitante, a diferencia de lo ocurrido durante septiembre, ante Paraguay en Asunción, el próximo 7 de octubre a las 21 hs. Los dos duelos restantes serán en el país: el primero vs. Uruguay -pendiente de la Fecha 5-, programado para el 12 y el segundo ante Perú, el 15 de octubre. Ambos se jugarán a las 20:30 hs y con público en el estadio Monumental de Núñez.

Si bien el duelo a disputarse en noviembre vs. Brasil será en el estadio Bicentenario de San Juan, la idea de la "Albiceleste" es seguir jugando en la cancha de River Plate. Fue Scaloni quien no dudó en llenar de halagos a su gente y al estadio que albergó el 3-0 con una gran actuación del capitán Lionel Messi: "Nos tenemos que acostumbrar a jugar acá. Es de las mejores canchas del fútbol argentino. No tuvimos tiempo de venir a entrenar por la lluvia pero da placer y gusto jugar en una cancha así".

En la misma línea, el entrenador de la Argentina manifestó que a los rivales "les va a costar venir a jugar acá" y nuevamente destacó, en relación a los demás campos de juego en Sudamérica: "La cancha está tan buena, estaba rápida, que por momento el equipo se apresuraba y perdía algunas pelotas". Tras no pisar el Monumental desde el 2017, durante las eliminatorias previas al Mundial de Rusia con Jorge Sampaoli como DT; el equipo volvió a sentirse a gusto. Ahora, solo resta esperar por la lista de convocados y analizar si habrá sorpresas.

Los números de la Selección en las Eliminatorias 2022

La Selección Argentina campeona de América se encuentra, actualmente, en la segunda posición de la tabla clasificatoria rumbo a Qatar 2022. Solo está siendo superada por la Brasil liderada por Tite y Neymar, que tienen puntaje perfecto con ocho victorias al hilo. Por su parte, la "Albiceleste" disputó ocho partidos donde cosechó cinco victorias y tres empates -posee 18 unidades-, todavía manteniéndose invicta y mostrando, día a día, un mejor juego. Además marcó 15 goles y le convirtieron seis.

Entre los goleadores de la competencia, Lionel Messi se ubica en el tercer lugar con cinco tantos en ocho partidos. Por encima del capitán argentino están Neymar Jr con seis en siete encuentros y Marcelo Moreno Martins, de Bolivia, con ocho goles en tan solo cuatro partidos. En la tabla también aparece el centrodelantero del Inter de Milan, Lautaro Martínez, con tres tanto en siete partidos. Mientras que, entre los máximos asistidores, Giovani Lo Celso dice presente con tres pase gol en cuatro compromisos disputados.

Los resultados del equipo

Argentina 1-0 Ecuador

Bolivia 1-2 Argentina

Argentina 1-1 Paraguay

Perú 0-2 Argentina

Argentina 1-1 Chile

Colombia 2-2 Argentina

Venezuela 1-3 Argentina

Brasil 0-0 Argentina (suspendido a los 5' PT)

Argentina 3-0 Bolivia

El último partido vs. Bolivia