Pagani y Distasio, sacados en El Trece ante el Pollo Vignolo: "Disco rayado"

El caliente cruce entre Horacio Pagani y Nicolás Distasio en Pasión por el Fútbol, por el El Trece, ante la mirada del Pollo Vignolo. El video del tenso momento en la televisión.

Horacio Pagani y Nicolás Distasio tuvieron otro cruce muy fuerte y caliente en Pasión por el Fútbol (El Trece), el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo todos los domingos desde las 23.30 horas. Los panelistas suelen pelearse al aire porque uno defiende a Boca y el otro a River en la actualidad del fútbol argentino.

El experimentado periodista deportivo de TyC Sports y su colega de ESPN protagonizaron un feroz intercambio sobre el final del ciclo en su edición del 17 de septiembre de 2023. Como siempre ocurre, el picante debate estuvo centrado en las diferencias en el juego entre el equipo de Jorge Almirón y el de Martín Demichelis.

En pleno debate con relación al presente del "Xeneize" y del "Millonario", el Pollo Vignolo irrumpió para preguntarle al cronista de River: "¿Por que te reís, Nico? ¿Por qué te reís?". Con picardía y una sonrisa burlona en su rostro, el ex América TV respondió que observa en Boca "demasiados problemas para un equipo que está en las semifinales de la Copa Libertadores...". Furioso, Horacio le recordó que el elenco de La Ribera "juega las tres competencias", con relación al torneo continental, la Copa de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

El feroz cruce en El Trece entre Pagani y Distasio en El Trece: "Dame un diario"

Fue en ese momento cuando se dio el siguiente intercambio al aire entre los diferentes integrantes de Pasión por el Fútbol:

Distasio: "No, una competencia (la Copa de la Liga) casi que ya no la juega porque Boca perdió tres de cuatro partidos".

Pagani: "Pero no importa, está ahí. Entran cuatro (a los cuartos de final), va a entrar".

Martín Arévalo: "Igual entran cuatro. Son los mismos problemas que un equipo campeón, porque River fue campeón y ahora está mal".

Pagani, sacado contra Distasio en El Trece.

Distasio: "No, no, futbolísticamente no se pueden comparar el River de Demichelis con el Boca de Almirón. Son el agua y el aceite. Uno es un equipo bien trabajado, aceitado, que ataca y hace goles. Y el otro es un equipo que no sabe cómo llegar... Si quieren comparar una cosa con la otra van a quedar expuestos, eh".

Pagani: "¡No se pueden comparar un equipo que está en las tres competencias con otro que juega una! ¿Cuándo juega River por la Copa Argentina, cuándo le toca? ¡Decime!".

Distasio: "Un equipo que no gana hace diez partidos... ¡El golpe que se van a pegar, el porrazo que se van a pegar! ¡Todos los programas lo mismo! ¿Sabés que es un disco rayado? ¡Está obsesionado con River!".

Pagani: "¡Dame un diario, dame algo! ¡Quiero saber cuándo juega!".