El picante cruce entre Fava y Arévalo por la derrota de Argentina en el Mundial: "Basta"

Daniel Fava y Martín Arévalo se cruzaron fuerte en medio de un picante debate sobre la derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022.

Los periodistas Daniel Fava y Martín Arévalo se cruzaron fuerte en medio de un picante debate por la derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022. Luego de analizar la caída de Alemania ante Japón, discutieron sobre ambos encuentros, compararon el juego de la "Albiceleste" con el de los germanos y no se guardaron nada.

El mencionado cruce se dio en el programa Un Buen Momento y fue minutos después del último duelo del miércoles entre Bélgica y Canadá. Al margen de este cotejo, fueron directamente a lo sucedido en la victoria nipona que le dio tres puntos fundamentales de cara a las últimas dos jornadas de la fase de grupos. Los panelistas tomaron este ejemplo para referirse a la caída de la "Scaloneta", no tuvieron filtro y Marcelo Palacios, conductor del ciclo en Radio La Red, se vio obligado a frenarlos para que la situación no pase a mayores.

"Tampoco jugó muy bien, creó situaciones de gol pero... Basta de mirar solamente en cuestión de ataque. El fútbol es defensa y ataque. Defendió pésimo Alemania. Si para vos eso es jugar bien al fútbol te felicito. Para mí el fútbol es un complemento de lo que se hace en arco propio y en el de enfrente.", soltó Arévalo sobre el juego de Alemania. Ante esto, el primero que lo cruzó fue Gustavo Yarroch: "15 y no es poco, Martín. 15 clarísimas de gol". Daniel Fava se metió y agregó: "Lo vimos todo el partido, como te gusta decir a vos. ¿Lo viste los 90? Los 90 lo vimos. Vos dijiste que Argentina perdió de casualidad y la patearon dos tiros al arco".

Ante los dichos de su compañero, Arévalo reaccionó: "¿Yo? No. Escuchaste otra radio, dije que justamente hay que analizar que no fue una casualidad que perdió Argentina porque no te hicieron un gol, te hicieron dos. ¿Qué tiene que ver que sean dos tiros al arco? Defendió mal Argentina. Cuando un equipo como Arabia Saudita te crea dos o tres situaciones de gol y te mete dos adentro defendiste mal. A propósito de esto, cuando vos jugás con un equipo muy menor como es Arabia Saudita para Argentina o Japón para Alemania, esos equipos no te van a crear nunca 10 situaciones de gol, te van a ganar 1 a 0 y se van a colgar del travesaño".

Fava contestó: "¿Y cómo defendió Japón? Vos que sabés tanto"; y Marcelo Palacios trató de calmar las aguas para que la situación no se torne más tensa de lo que ya era: "No nos estamos midiendo, Daniel. Porque da la sensación que sí. Y otra cosa: mirá que mal que jugó Argentina en defensa que harán tres cambios en defensa".

¿Cuándo juega Argentina frente a México en el Mundial de Qatar 2022?

El encuentro entre Argentina y México es el 26 de noviembre a las 16 horas y se jugará en el Estadio Lusail que tiene capacidad para 80 mil personas.

Argentina vs México: que canal transmite, cómo verlo gratis.

El partido de la Selección será transmitido por TyC Sports, la Tv Pública y DirecTv. De manera online, gratis, se podrá ver a través de la plataforma Cont.Ar, además de Telecentro Play y TyC Play, entre otros.