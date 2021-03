Al aire de Navarro 2023, el ex arquero de la selección argentina Sergio Goycochea reveló una particular anécdota sobre los comienzos de su carrera profesional. Identificado fuertemente con River Plate, el golero que supo ser uno de los héroes de aquel subcampeonato en Italia 1990 deslizó que estuvo cerca de custodiar los tres palos del máximo rival del "Millonario": Boca Juniors.

Sorprendiendo a Roberto Navarro, en El Destape Radio, "Goyco" comenzó diciendo: "Para cerrar, Roberto, como siempre le ponemos un poquito de toque personal, te voy a contar una historia. ¿Vos sabías que yo me fui a probar a Boca? Ja, ¿viste? Corría el año 1979, la prehistoria, tenia 16 años recién cumplidos. Había terminado atajando en la Primera del equipo de mi pueblo, en ese momento la cercanía para tener alguna prueba era tener un conocido".

"Me fui a probar, sobre finales de ese año 1979. Había quedado, me habían dado la fecha para volver al año siguiente, por febrero de 1980. Y aparece Defensores de Zárate, que estaba en la Primera C, y me compra el pase. Mi familia me dijo que era mejor que me quede en Zárate así terminaba los estudios", aseguró Goycochea, quien por esas cosas del destino luego terminaría siendo uno de los principales referentes del arco de River Plate.

Asegurando que la chance de Boca fue una "oportunidad" que pasó por delante de sus ojos, el histórico arquero sentenció: "Dejé pasar esa oportunidad de jugar en Boca. El destino quiso que fuera así, no tuve esa posibilidad y curiosamente después terminé jugando en River". ¿Qué hubiese sido de su carrera si finalmente se daba la chance de jugar en el "Xeneize"?

Lucas Pratto vuelve a River tras un fugaz paso por Holanda

La noticia sorprendió a todos los hinchas de River. A muchos para bien, y a otros sencillamente los dejó atónitos: tras un frustrado y fugaz paso por el fútbol de Holanda, Lucas Pratto volverá al "Millonario" con permiso del Feyenoord. Su presente en Europa no es para nada bueno (apenas jugó un puñado de partidos) y la prensa alemana alega que el argentino no pudo adaptarse a su vida en territorio neerlandés.

A sus 32 años, y según el sitio alemán Voetbalflitsen, Lucas Pratto estará nuevamente a disposición de Marcelo Gallardo para afrontar las competencias que asoman en el horizonte inmediato. De todos modos, habrá que ver si el entrenador del club de Núñez decide tenerlo en cuenta: en sus últimos meses como futbolista de River, el "Oso" no tuvo mucha continuidad y apenas jugó un puñado de minutos.