Gauff supera a Wozniacki y llega a cuartos en Abierto de EEUU; Cirstea vence a Bencic

La adolescente estadounidense Coco Gauff frustró el intento de remontada de Caroline Wozniacki y avanzó el domingo a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos con una victoria por 6-3 3-6 y 6-1 sobre su rival danesa.

Wozniacki, que regresó a Flushing Meadows por primera vez desde 2019, después de salir de su retiro tras el nacimiento de sus dos hijos, mantuvo a Gauff, sexta cabeza de serie, en vilo durante dos sets, pero al final acabó cediendo tras quedarse sin fuerzas.

Gauff, de 19 años, representa una de las mayores esperanzas de Estados Unidos en el último Grand Slam del año y se impuso a una rival 14 años mayor que ella con 33 golpes ganadores.

"Hoy sabía que tenía que jugar agresiva", dijo Gauff en una entrevista en la pista. "Tengo confianza en mí misma de que puedo llegar aún más lejos".

A continuación se enfrentará a la ganadora del duelo entre la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, y la letona Jelena Ostapenko, vigésima cabeza de serie.

Otro de los encuentros destacados de la sesión dominical fue el que enfrentó a Sorana Cirstea con Belinda Bencic. Después de 14 años de duro trabajo, la rumana regresó a cuartos de final de un Grand Slam por primera vez desde 2009 con un doble 6-3 sobre la decimoquinta preclasificada, la suiza Belinda Bencic.

En su 59ª participación en un cuadro principal de un Grand Slam y la 15ª en el Abierto de Estados Unidos, Cirstea, de 33 años, sólo había logrado llegar a cuartos en el Abierto de Francia de 2009, cuando aún era una adolescente. Ahora Cirstea se convierte en la mujer de más edad que está entre las 16 mejores en Flushing Meadows.

"Por desgracia, en el tenis no siempre se recompensa todo el trabajo que has hecho. Así que es bonito trabajar duro y también obtener la recompensa", dijo Cirstea. "No creo que haya nada mágico ni ninguna clave. Ojalá tuviera una que pudiera encender y apagar. Tarde o temprano, si te esfuerzas, llega".

La sorpresa es sólo la última de Cirstea en Flushing Meadows este año, donde ya eliminó en tercera ronda a Elena Rybakina, cuarta cabeza de serie y campeona de Wimbledon en 2022.

Este año se habían dado señales de que Cirstea era capaz de hacer un gran papel en Flushing Meadows después de alcanzar los cuartos en Indian Wells, donde cayó ante Swiatek, y de llegar a semifinales en Miami.

Su próxima rival será la checa Karolina Muchova, décima cabeza de serie, que se impuso por 6-3, 5-7 y 6-1 a la china Wang Xinyu. Será el cuarto enfrentamiento entre ambas este año, con victorias de Muchova en Dubái y Montreal y de Cirstea en Miami.

"Hemos tenido partidos muy duros, batallas muy reñidas cada vez que nos hemos enfrentado. Este año hemos jugado tres veces, así que creo que nos conocemos bastante bien", declaró Cirstea. "Espero un partido duro. Pero, de nuevo, estoy muy contenta y agradecida de estar aquí".

(Editado en español por Carlos Serrano)