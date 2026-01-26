EN VIVO
EEUU enviará a Milán-Cortina su mayor delegación en Juegos de Invierno, con 232 atletas

26 de enero, 2026 | 16.19

‍Un grupo de 98 experimentados olímpicos como Mikaela Shiffrin anclará el ‍equipo de Estados ⁠Unidos en Milano-Cortina, dijo el lunes el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, que enviará 232 atletas a los Juegos de Invierno que comienzan el próximo mes.

Será el equipo olímpico de invierno estadounidense más numeroso, ‌después de que 228 atletas ⁠compitieran en Pyeongchang ⁠en los Juegos de 2018. La lista incluye 115 mujeres y 117 hombres.

"Tenemos ‍mucha confianza en el equipo de 2026 porque nuestros programas ⁠de deportes de ‌invierno han progresado significativamente a lo largo del cuatrienio. Hemos hecho un esfuerzo intencionado para centrarnos en los deportes de invierno", declaró ‌el lunes ‌a la prensa Rocky Harris, Jefe de Servicios Deportivos y Atletas del USOPC.

Aunque Estados Unidos ha dominado con regularidad el ​medallero de los Juegos Olímpicos de Verano, sólo ha encabezado el medallero de la cita de Invierno en una ocasión, en 1932.

Kaillie Humphries, campeona canadiense de monobob y que pasó a representar ‍a Estados Unidos antes de los Juegos de 2022, es la más condecorada con tres oros, mientras que la esquiadora alpina Shiffrin y la sensación ​del snowboard Chloe Kim tienen dos cada una.

La atleta de bobsleigh Elana Meyers ​Taylor posee el mayor medallero, con tres platas y dos bronces conseguidos ⁠en sus cuatro participaciones olímpicas anteriores.

Con información de Reuters

