Problemas para Boca: el colombiano Edwin Cardona se retiró lesionado del entrenamiento

El colombiano Edwin Cardona no será de la partida en el duelo de Boca y Patronato por una lesión sufrida en el entrenamiento.

El primer problema en la era Sebastián Battaglia en Boca Juniors no se hizo esperar. Edwin Cardona salió lesionado del entrenamiento y se confirmó que padece una distensión en el isquiotibial derecho. De esta manera se perderá el partido ante Patronato por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol el sábado a las 20:15 en La Bombonera.

Por suerte para el nuevo DT no será mucho tiempo el que no pueda contar con una de sus máximas figuras. Ya que esta lesión que padece el hábil volante colombiano sólo lo marginará de las canchas en el partido del domingo y la próxima fecha podrá volver a ser parte del equipo que hoy dirige Battaglia. De esta manera, no jugará por segunda semana consecutiva ya que viene de cumplir una fecha de suspensión por ser expulsado ante Argentinos Juniors.

Cabe destacar que es un jugador que el cuerpo técnico conoce y ya dirigió. En el duelo ante San Lorenzo cuando el "Xeneize" cayó por 2 a 0 el colombiano, que no estuvo en Brasil cuando se llevaron a cabo los incidentes en el Mineirao por lo que no cumplió el aislamiento, fue titular en el equipo que estuvo a cargo del ahora nuevo DT de Boca.

No es la única lesión que aquejó al jugador durante el 2021. Mientras el "Xeneize" disputaba la Copa de la Liga Profesional en marzo el volante sufrió una molestia en el cuádriceps de su pierna izquierda por la que tuvo tres semanas de reposo. En mayo fue uno de los afectados por los casos de Covid en Boca al sufrir miocarditis y tampoco pudo jugar por 15 días.

Los colombianos en Boca siguen dando que hablar

Durante la presentación de Sebastián Battaglia como nuevo DT, Jorge Amor Ameal opinó sobre el presente de Sebastián Villa, quien últimamente no se estuvo presentando a los entrenamientos. Fue contundente con respecto a la decisión que tome el delantero: "Ya vamos entendiendo que el que quiere jugar en Boca juega y el que no quiere se tiene que ir. Nosotros queremos que los jugadores disfruten nuestra camiseta.", afirmó.

El enojo de Juan Román Riquelme

Quien mostró su descontento con el plantel en las últimas horas fue nada más y nada menos que Juan Román Riquelme. El Vicepresidente y encargado del Consejo de Fútbol del club fue contundente con los jugadores a raíz de los resultados que lo llevaron a despedir a Russo. "Se van a tener que hacer cargo ustedes también de lo que pasó porque son los que juegan", les dijo Román en pleno entrenamiento.