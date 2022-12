DT de España Luis Enrique elogia a su equipo por apegarse al plan pese a eliminación

El entrenador de España, Luis Enrique, elogió el martes a sus jóvenes futbolistas tras la eliminación por penales en los octavos de final del Mundial a manos de Marruecos, y dijo que hicieron todo lo que les pidió excepto anotar.

"Se nos puede achacar haber generado pocas ocasiones. Nos ha faltado el gol (...) Estoy más que satisfecho con lo que ha hecho mi equipo, que han ejecutado a la perfección mi idea de fútbol. Estoy orgulloso de ellos", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

"Los jugadores han hecho al 100% todas las indicaciones que les he dado. Pero ya está, no vale de nada ya pensar en ello, no tengo reproche para los jugadores", agregó.

España dominó la posesión contra un rival que, aclamado por decenas de miles de aficionados con camisetas rojas, defendió durante gran parte de los 120 minutos que terminaron sin goles antes de que Marruecos ganara la tanda de penales por 3-0.

Al ser consultado por su futuro -el contrato del técnico estaba previsto hasta el final de la participación de España en el Mundial-, dijo que no sabía lo que le espera pero que estaba muy feliz de estar en la selección.

"No es el momento de hablar de mi futuro, no tiene interés. Estoy muy a gusto y por si por mí fuera, por el cariño que he recibido, seguiría toda la vida. Pero tengo que tomar la mejor decisión para mí y para la selección", señaló.

Luis Enrique asumió el cargo en 2018 después de su derrota en la tanda de penales de los octavos de final del Mundial ante Rusia, pero se retiró mientras su hija libraba una batalla perdida contra el cáncer. Regresó al trabajo en 2019.

(Escrito por WIlliam Schomberg. Editado en español por Javier Leira)