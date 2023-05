El mensaje alarmante de Schwartzman tras ganar en Roland Garros: "Pensar"

El "Peque" ganó en el debut de Roland Garros, pero no ocultó las malas sensaciones que está teniendo desde hace algunos meses.

El argentino Diego Schwartzman habló el pasado lunes sobre su futuro en el tenis y dejó un mensaje preocupante. A pesar de haber conseguido un triunfo en el debut de Roland Garros, reconoció que la seguidilla de malos resultados está influyendo en su salud mental.

La actividad profesional puede convertirse en un martirio para los protagonistas, y algo de eso puede estar sucediéndole a Schwartzman. Tras cinco años consecutivos dentro de los 30 mejores del mundo, el "Peque" tuvo una larga racha de resultados adversos que lo hicieron retroceder casi 60 puestos en el ránkin mundial de la ATP en pocos meses. Con 23 derrotas en los últimos 28 encuentros, el diestro le puso fin a las malas experiencias y se clasificó a segunda ronda del segundo Grand Slam del año tras vencer a Bernabé Zapata Miralles por 1-6, 6-7 (5-7), 6-2, 6-0 y 6-4, sin embargo no ocultó el duro momento que está pasando.

La dura revelación de Diego Schwartzman

Minutos después de conseguir la victoria ante el español en poco más de tres horas y media de juego, Diego, 95° en el escalafón mundial, reconoció en conferencia de prensa qué siente sobre su actualidad en el deporte. "Tengo claro que no quiero jugar por inercia. Ahora mismo arrastro un desgaste mental enorme en mi día a día y eso se está notando en la cancha. Llevo muchos años acabando entre los 20 mejores y no es fácil asumir esta situación”.

Y luego, tras quebrar una seguidilla de cinco partidos perdidos en primera ronda, comentó: "Creo que todos tenemos derecho a tener un año malo, pero me resulta complicado mantener mi nivel de intensidad y motivación cuando los resultados no llegan”.

Consultado sobre a qué cree que se debe la merma en el rendimiento desde hace algunos meses, "Peque" señaló: "Sinceramente, aún no sé qué es lo que me ocurre, quizá lo descubra más adelante. He intentado no buscar culpables y mantener la actitud correcta”.

Para finalizar, Schwartzman, de 31 años, comentó que no se dará por vencido fácilmente, pero no descartó un retiro de la actividad: “Tendré que pensar mucho en lo que hago. Si el tenis no me devuelve todo lo que le doy diariamente, se me va a hacer difícil continuar”.