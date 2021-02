La muerte de Diego Maradona ha sido un duro golpe para millones de personas de todo el mundo. Pero sobre todo para aquellos que tuvieron la chance de conocerlo y de tenerlo muy cerca. Sebastián El Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri tomaron la palabra en el inicio del programa de ESPN y se hicieron eco de los audios que trascendieron y que dejaron mal parados al médico Leopoldo Luque y al abogado Matías Morla. El conductor y el panelista estallaron de bronca y realizaron un fuerte descargo en TV.

El primero en referirse a lo acontecido con los audios de Luque que la Justicia está investigando fue Vignolo. El presentador abrió el programa con un editorial sumamente picante: "Tengo ganas de contar lo que sentí. Les pedí que me banquen en esta. Yo no me voy a meter en nada legal, no me voy a meter en nada que esté en manos de la justicia. Tengo opinión, no voy a opinar ni siquiera como periodista, hablo como argentino. Ayer sentí una impotencia... que pocas veces en mi vida me pasó. Impotencia, bronca. Ganas de exteriorizar todo eso que me estaba pasando".

Dirigiéndose al neurocirujano de Maradona, el presentador de ESPN manifestó: "Escuché los audios del médico que, entre otros, era quien atendía a Maradona y quien había estado con él. Es aquel que cuando terminó aquella operación en La Plata, subido arriba de una ambulancia, sin barbijo, exhibía que había operado a Maradona como un trofeo. Aquella vez me chocó, ¿pero saben que pasó? Estaba vivo Maradona. La dejamos pasar".

"Yo no podía creer la frialdad con la que hablaban, como quien organiza un fútbol con amigos. Lo sentí con un desprecio, con una forma tan increíble de hablar en un momento tan dramático, tan duro para todos. Me dolió el alma por cómo trataron a Maradona. A aquel tipo que nos hizo soñar, quien era y sigue siendo nuestro embajador, lo estaban tratando de esa manera", indicó El Pollo, conmocionado por lo ocurrido.

Ruggeri también se mostró indignado y no sólo le lanzó fuertes comentarios contra el médico: "Tengo entendido que él no es un médico que va, te opera y se va a la casa; supuestamente era el amigo, por lo que yo escuchaba. El único que Diego dejaba estar al lado, eran amigos. Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios ayer. Cuando dicen ‘No, los médicos son fríos’, no. Cuando vos tenés un amigo no tirás cosas por tirar. Yo no lo podía creer ayer. Dije ‘no, no es verdad que pase una cosa así'. Qué loco de tratar así a tu amigo".

En tanto, El Cabezón destruyó al entorno que rodeaba a Maradona, espacio que era liderado por su abogado Matías Morla: "Eso es típico de cuando nosotros decimos a veces que nos usan. Lo usaron y sí, lo usaron, para estar en la foto y después desaparecer. Para mí fue así. Lo usaron, se hicieron conocidos... ahora hay que ver. Te gusta estar al lado de esto, ahora hay que bancársela". Finalmente, y todavía sorprendido por los audios, expresó: "No sé la Justicia qué determinará, pero hay que bancarse la que viene. No sé cómo terminará todo".