Diego Armando Maradona se refirió por primera vez a la fallida salida de Lionel Messi del Barcelona, que derivó en un escándalo con el presidente Josep María Bartomeu, quien terminó renunciando luego de impedirle al rosarino marcharse del club.

"Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como merecía", manifestó sin filtro el astro argentino en una entrevista con Clarín por su cumpleaños N°60.

"Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no", agregó Maradona en relación a las intenciones de Messi de abandonar el club en el que Diego jugó entre 1982 y 1984.

Cabe recordar que en otra entrevista reciente, Maradona había contado que vivió una situación similar en el Nápoli, cuando se quiso ir y el por entonces presidente Corrado Ferlaino se lo impidió: "Pegar un portazo no es fácil, Hay contrato, un club muy grande, la gente te quiere Yo en el Nápoli no lo hice".

En la misma nota con France Football, el propio Maradona había ponderado a Messi y también a Cristiano Ronaldo como los mejores jugadores de los últimos tiempos: "No tienen comparación, porque no hay en el mundo un jugador que puede realizar en una cancha la mitad de lo que ellos hacen".