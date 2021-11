Maradona: los 10 homenajes más emotivos al eterno ídolo

A un año de la muerte de Diego Maradona, un repaso por los homenajes más impactantes que se le han hecho al crack de la Selección Argentina en diferentes partes del país y del mundo. Las fotos y videos de los diversos cultos que le hicieron.

Pasó un año. Exactamente 365 días desde que Diego Armando Maradona murió de manera sorpresiva. Y todavía no hay quien pueda encontrar las palabras justas para aliviar el dolor que millones de personas, de diferentes partes del mundo, sienten. En el primer aniversario de su partida, en El Destape repasamos los mejores 10 homenajes que le hicieron a "El Diez" en la Argentina y también en distintas partes del planeta.

El espacio que dejó Maradona es muy grande y absolutamente nadie puede ocuparlo porque, más allá de sus genialidades que mostró dentro de la cancha, su personalidad era única y distintiva a cualquier tipo de ídolo en el planeta: tenía militancia por las luchas populares y se involucraba a fondo. Es que, para él, quedarse callado resultaba una muestra de complicidad, característica que se volvió tendencia en los tiempos que corren.

La reacción del mundo tras la sorpresiva muerte de Maradona: homenajes en todas partes

Luego de la inesperada muerte de Diego Maradona, el mundo entero quedó conmocionado. Millones de personas, de diferentes puntos del globo terráqueo, tuvieron muestras de amor hacia el ídolo que nació en Villa Fiorito y llegó a ser, quizás, la persona más famosa del planeta. Con murales, ceremonias previas en los partidos de diversos deportes, camisetas especiales, festejos de goles, tatuajes y

Diego Maradona, tras el gol ante los ingleses en el Mundial de México '86.

Los 10 homenajes más emotivos para Maradona tras su muerte

El homenaje del Napoli a Maradona

Tras la muerte de Diego Maradona, las autoridades del Napoli decidieron cambiar el nombre del estadio: dejó de llamarse "San Paolo" para pasar a ser "Diego Armando Maradona". Además, los futbolistas salieron al campo de juego con una camiseta especial; mientras que los hinchas prendieron fuegos artificiales en las afueras del escenario.

El estadio de Napoli fue bautizado Diego Armando Maradona.

El auto-parrilla en homenaje a Maradona

Tiempo después de la muerte de Diego Maradona, se conocieron fotos de un grupo de fanáticos que le rindieron homenaje al ídolo con una curiosa propuesta: pintaron un auto con los colores de la bandera argentina y confeccionaron un mural sobre el capó del vehículo con su cara. Incluso, instalaron una parrilla. La misma se encuentra ubicada en zona Oeste, en Provincia de Buenos Aires.

Un auto-parrilla, en homenaje a Diego Maradona.

Un auto-parrilla, en homenaje a Diego Maradona.

El homenaje del brasileño Renato Gaúcho a Maradona

Durante el partido de Gremio ante Guaraní, por la Copa Libertadores, el entrenador Renato Gaúcho se puso una camiseta de la Selección Argentina y la número 10 en la espalda, en homenaje a Diego Maradona. Ambos se hicieron muy amigos tras enfrentarse en diversos partidos de la Serie A (Italia), cuando "Pelusa" jugaba en Napoli y el brasileño lo hacía en la Roma, y también a nivel selección.

Renato Gaúcho, entrenador brasileño que dirigía a Gremio en 2020, se puso una camiseta de la Selección Argentina para homenajear a Diego Maradona tras su muerte

El emotivo gol de Messi con Barcelona y el festejo en homenaje a Maradona

Durante le partido que Barcelona goleó por 4-0 al Osasuna, Lionel Messi marcó un gol y se lo dedicó a Diego Maradona. Lo más curioso es que, al celebrarlo, se quitó la camiseta y dejó lucir la indumentaria que el crack utilizó en Newell's. Alzó las manos y miró al cielo. Quizás, fue el homenaje más emotivo que le hicieron a "Pelusa".

El homenaje de un artista de Siria a Maradona en los escombros de una casa

Luego de que bombardearan una casa de Siria, el artista local Aziz Al Asmar se enteró de la noticia de la muerte de Diego Maradona y decidió pintar un mural en homenaje al crack argentino. Inmediatamente después, decidió subir la foto a Facebook, que rápidamente se hizo viral en el mundo.

Un artista sirio pintó un mural tras la muerte de Diego Maradona en una casa bombardeada.

El homenaje de Boca a Dalma Maradona tras la muerte de su padre Diego Maradona

Al minuto 10 del primer tiempo, y en pleno partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera, el juego se detuvo y se transmitió un video en la cancha con jugadas y momentos del ídolo. Al finalizar el duelo, los jugadores se acercaron al palco en el que estaba presente Dalma Maradona, hija del crack, para saludarla en señal de reconocimiento a su padre, Diego Maradona.

El espontáneo abrazo de dos hinchas, uno de River y otro de Boca, que terminó en homenaje a Maradona

Luis Manrique, hincha de Boca, protagonizó un abrazo inolvidable con un fanático de River en medio del velorio de Diego Maradona, que tuvo lugar en la Casa Rosada. Allí, ambos lloraron de manera desconsolada y fueron fotografiados por decenas de periodistas que lograron captar aquel momento. La muerte de "Pelusa" provocó que, al menos por un momento, se dejen de lado las diferencias futbolísticas.

"Estuve casi 24 horas haciendo fila para ver el ataúd de Diego. A las 6 de la tarde fui al Obelisco, y ahí escuché por la radio que había gente que estaba yendo a la Casa Rosada. A las 2 de la mañana fui para ahí. Cuando llegué, ya había dos cuadras de fila. ¡Estuvimos toda la noche cantando por Maradona!", indicó Manrique, en diálogo con TyC Sports. Y especificó: "Fue en la cola conocí a un hombre de River. Me dijo ‘vamos a entrar juntos’. Pero cuando estábamos cerca, vino una avalancha que nos separó. Entré solo, casi 18 horas después, para despedir a Diego. Cuando salí me volví a encontrar con este hincha de River. Cuando nos estábamos yendo, se puso a llorar y para consolarlo lo abracé. Fue como que me contagió, y me puse a llorar con él un rato largo. Cuando nos dimos cuenta, había un motón de medios alrededor nuestro. Fue todo espontáneo, no fue nada preparado. Todo muy natural”.

Un hincha de River y otro de Boca se abrazan en las afueras del velorio de Maradona.

El homenaje de Brasil a Maradona en la Copa América

En la Copa América 2020, que se desarrolló en 2021, la Confederación Brasileña de Fútbol homenajeó a Diego Maradona con un impresionante video en la presentación de la competencia.

El nuevo mural de Napoli para Maradona

En abril de 2021, un grupo de hinchas del Napoli inauguraron un nuevo mural de Diego Maradona en la ciudad italia, en homenaje al eterno ídolo. Luego de la semejante muestra, una multitud de fanáticos prendieron bengalas de color rojo y brindaron una magnífica postal.

La placa que pusieron en la esquina Segurola y La Habana

Luego de que Diego Maradona hiciera famosa la esquina a la que invitó a pelear a Julio César Toresani, tras un partido entre Boca y Colón disputado el 7 de octubre de 1995, dicho lugar de la Ciudad de Buenos Aires se hizo famosa. Por lo tanto, y tiempo después de la muerte del ídolo, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires pusieron una placa en homenaje a "Pelusa".

La placa que pusieron en Segurola y La Habana en homenaje a Maradona.

Un partido de fútbol en la 9 de julio en homenaje a Maradona

El día de la muerte de Diego Maradona, un grupo de fanáticos de "El Diez" lo homenajearon con un partido de fútbol que armaron en plena Avenida 9 de julio. La foto se viralizó en las redes sociales y dio que hablar en todo el país.