El día que Maradona y Bilardo terminaron a las trompadas en Sevilla

A 21 años del debut de Diego Maradona en el Sevilla, recordamos una de las anécdotas mas fuertes que vivió junto a Bilardo, en una discusión que terminó a los golpes.

Un 4 de octubre de 1992, Diego Maradona hacía su debut en el Sevilla bajo la conducción de Carlos Bilardo. Este acontecimiento marcó el regreso de Maradona al fútbol profesional después de una suspensión por dopaje. Sin embargo, de su paso por el club español, una de las anécdotas más conocidas y controversiales es la pelea que tuvieron, donde casi terminan a los golpes.

La llegada de Diego Maradona al Sevilla de Bilardo

Diego Maradona llegó al Sevilla en 1992 tras una exitosa etapa en el Napoli. Carlos Bilardo, quien había sido su entrenador en la Selección Argentina y con quien había sido campeón del mundo en 1986 y luego subcampeón en Italia 1990, estaba al mando del equipo español.

Quien fue el mejor futbolista de la historia llegó al Sevilla en una etapa crucial de su carrera. Venía de cumplir una suspensión de 15 meses por dopaje mientras jugaba para el Napoli. El mundo del fútbol estaba ansioso por ver al astro argentino de nuevo en acción, y Sevilla se convirtió en el escenario de su regreso. Bilardo fue fundamental para su llegada al club ya que fue él quien solicitó la incorporación de Maradona, que costó alrededor de 7 millones de dólares.

El debut de Maradona, un 4 de octubre, no fue el esperado; el equipo perdió contra el Athletic de Bilbao. Sin embargo, la presencia de Diego en el equipo generó una gran expectativa, tanto en la afición como en los medios. Maradona también se convirtió en un líder dentro del vestuario, llegando incluso a regalar relojes Rolex a sus compañeros como regalos de Navidad.

La pelea entre Maradona y Bilardo en el Sevilla

El 13 de septiembre de 1993, Sevilla enfrentaba al Burgos en un partido de LaLiga. Maradona, quien estaba jugando a pesar de una lesión, fue sustituido por Bilardo durante el partido. Al salir del campo, Diego no pudo contener su enojo y arrojó la cinta de capitán, insultando a Bilardo en el proceso.

Lo que sucedió después del partido es lo que ha quedado grabado en la historia del fútbol. Bilardo, sintiéndose ofendido pero manteniendo la compostura, decidió enfrentar a Maradona en su casa. La discusión escaló hasta convertirse en una pelea física. Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, y Guillermo Franchi, su representante, tuvieron que intervenir para separarlos.

Este incidente marcó el fin de la relación profesional entre Maradona y Bilardo en Sevilla. Diego nunca volvió a vestir la camiseta del equipo y se fue sin jugar el último partido de LaLiga. Aunque ambos volverían a trabajar juntos en Boca Juniors, la relación se vió debilitada durante un tiempo.

Años más tarde, y por medio de una entrevista con El Gráfico, Bilardo recordó aquella pelea: "Yo en la cancha no me di cuenta del insulto. A la noche, veo en la televisión que me había puteado. Fummmm... Me fui a la casa. No estaba, había ido a Madrid. Lo cuento porque ya lo contó él, ¿eh? El martes a la mañana, cuando llegué al entrenamiento, les dije a los muchachos: ‘Hoy hacen la parte física, yo me quedo acá paradito mirando’". Y agregó: "Yo esperaba a Diego. A la tarde me fui para la casa y nos peleamos, nos agarramos a trompadas. Enseguida Claudia y Franchi (su representante) nos separaron. Pero esos días, entre domingo y martes, no dormí”.