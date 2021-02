Pese a que su muerte fue el pasado 25 de noviembre, el nombre de Diego Armando Maradona sigue dando que hablar en los portales de todo el mundo. Además de las polémicas que se vienen destapando sobre el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el abogado Matías Morla, la familia de Pelusa vive una interna: el abogado de Dieguito Fernando aseguró que Gianinna Maradona se quedó con el costoso anillo que tenía El Diez. Sin embargo, la hija del crack se defendió de las acusaciones y estalló de furia con un fuerte mensaje.

¿Qué ocurrió con el anillo de Maradona? Es la pregunta que se hacen los familiares. La joya, que fue un obsequio de cuando viajó a Bielorrusia para asumir el cargo como presidente del Dinamo Brest, está tasada nada menos que en 300.000 dólares y justamente desapareció luego de que el mejor jugador de todos los tiempos falleciera.

Mario Baudry -abogado del hijo que Diego tuvo con Verónica Ojeda- dialogó ayer con América TV y resaltó que Gianinna se quedó con el mismo. En diálogo con América TV, el letrado manifestó: "Tengo el chat de Monona (cocinera de Maradona) diciéndome a quién se lo entregó en mano y tengo la filmación de Maxi Camargo (asistente) poniéndoselo en el auto a una de las hijas".

Además, el abogado de Dieguito Fernando y también pareja de Ojeda indicó que anillo se encontraba en una caja que Diego tenía bajo su cama y que Gianinna se lo había notificado al resto de los herederos. "La hija menor de Claudia Villafañe y Diego Maradona ofreció abrir la caja frente a sus hermanos la semana pasada, pero desistieron por no tratarse de un tema importante", agregó.

Pese a las acusaciones recibidas, Gianinna no se quedó callada y le respondió al abogado con un tajante mensaje que publicó en su cuenta de Twitter: "Si me matan buscando un anillo que no tengo, son todos cómplices".

Los detalles del costoso anillo de Diego Maradona que desapareció:

El anillo en cuestión, tasado en 300 mil dólares, es una joya de brillantes que Maradona recibió en Bielorrusia, en junio del 2018, cuando el astro fue a Europa para asumir como presidente del fútbol del Dinamo Brest, una de las instituciones de fútbol más importantes del país. Amante de las joyas, Diego rápidamente se lo puso en su mano y fue muy común verlo durante su etapa como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.