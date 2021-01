Gianinna Maradona rompió el silencio y habló por primera vez de los hechos que se produjeron durante el velorio de Diego Armando Maradona. "Había que tomar una decisión y la tomé yo", reveló.

A poco más de un mes de la muerte de Diego Maradona, los argentinos seguimos conmovidos por su partida y nos cuesta procesar el dolor. En ese contexto, algunas personas siguen cuestionando a la familia del Diez por realizar un velorio público corto y no permitir una despedida masiva. Esos reclamos molestaron a Gianinna Maradona, que realizó un contundente descargo en su cuenta de Twitter.

La hermana de Dalma Maradona publicó un extenso texto a través de imágenes donde dejó en claro como se tomaron las decisiones en el día posterior a la muerte de Diego. En ese contexto, reveló que ella no tenía intención de que el velorio se realizara en la Casa Rosada.

“El 25 yo particularmente no quería ni siquiera ir a la Casa Rosada. Decidieron que mi papá lo merecía y fuimos”, aseguró Gianinna. Al tiempo que sostuvo que cada vez que pasaba un grupo de gente en la despedida pública "era llorar con ellos".

"Le/nos gritaban cosas que realmente te emocionaban. Hubo un chico tocó el himno con la armónica y realmente fue muy fuerte. Mi hijo estaba ahí y ver la emoción en la despedida de su abuelo fue un montón”, recordó Gianinna haciendo referencia a Benjamín, el hijo que tuvo con Sergio "Kun" Agüero. Y resaltó: “Nunca vamos a tener dimensión de quién fue y será DIEGO ARMANDO MARADONA pero sí quién fue y seguirá siendo mi papá”.

La hija de Diego también agradeció a toda la gente que se acercó a la Casa de Gobierno para darle un último adiós al mejor jugador de todos los tiempos, haciendo énfasis en quienes fueron respetuosos y se cuidaron durante la jornada. Luego, se encargó de explicar por qué se tomó la decisión de no extender el funeral durante varios días y también recordó el bochornoso episodio de las fotos.

“Querían que dejemos a mi papá tres días. Tres días sin dormir no íbamos a estar ahí, y tampoco lo íbamos a dejar solo”, indicó la hija de Claudia Villafañe. y lamentó: “Por dejarlo un rato solo salieron esas fotos horribles”.

Además, sostuvo que “si pasaba tantas horas ahí no íbamos a poder abrir más el cajón". "¿No lo íbamos a ver más por dejarlo ahí así llegaban todos a despedirlo? NO. Lo compartimos toda la vida. En vez de agradecer eso, algunos sienten la necesidad de criticarnos y juzgarnos”, cuestionó. A la vez que subrayó: “Me acostumbré a que llevando mi apellido haga lo que haga me van a criticar. Vi cómo se lo hicieron a mí papá y aún en el cielo siguen y siguen señalándolo”.

Gianinna también remarcó que la familia decidió extender el horario del velorio un poco más, pero que la situación se tornó imposible con los disturbios ocasionados en las inmediaciones de Casa Rosa, que luego se trasladaron al interior. “Los gases lacrimógenos nos hicieron mierda los ojos, la garganta, entre el dolor de lo que estábamos pasando y la preocupación de que las vallas cada vez se movían más cerca de mi papá, era insostenible”, argumentó.

Y reveló: “Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas y lamentablemente él no podía seguir ahí, en esas condiciones, no se lo merecía. Yo no me iba a mover de su lado y la seguridad me pedía que me vaya adentro. Así no, me voy pero con mi papá”. “Atrás de un ídolo hay una familia, eso es lo que a varios les cuesta aceptar”, insistió al tiempo que exigió "empatía y respeto".

