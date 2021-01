La hija del Diez quedó obnubilada ante semejante obra de arte.

La muerte de Diego Armando Maradona fue un golpe realmente duro para todos los argentinos. Y si ya se encontraba tatuado en la piel de miles de cientos apasionados por el fútbol, con su desaparición física este dibujo grabado a fuego en la piel se incrementó con creces. Sin ir más lejos, un juvenil de Gimnasia que también se dedica al rap se tatuó una imagen imponente del Diez.

Patricio Monti, a quien Diego Maradona le pidió una canción para él, se grabó en la piel una imagen sumamente realista que llamó la atención de todos. Inclusive de Dalma Maradona, la hija mayor del matrimonio que Pelusa mantuvo con Claudia Villafañe.

"¡El mejor año de mi vida plasmado en la piel ! No existe nada más lindo que recordarte con esa sonrisa que tanto te identificaba y obviamente el honor que me genera poder haberte hecho “la canción llamada 'PALABRAS DEL 10'. Agradecerle a @yeyo_tattoos que me parece que tatúa poco", manifestó Monti, mediante su cuenta de Instagram.

Por su parte, Dalma le respondió en Twitter a esta imagen que rápidamente se viralizó. "¡Bueno, AMO ESTO! ¡Al que se lo tatuó, al que lo tatuó y a todos los lobos por ese amor para mi papá! ¡Es impresionante!", enfatizó la actriz.

"Palabras del 10", el rap que Patricio Monti le realizó a Diego Maradona

En cuanto al rap se refiere, Maradona escuchó rapear a Patricio Monti y no dudó en pedirle que le compusiera una canción para él. De hecho, el juvenil hizo caso al pedido del entrenador y estrenó un tema exclusivo para Maradona en el día de su cumpleaños (30 de octubre).

La canción dedicada a Diego Maradona puede encontrarse en la plataforma de YouTube: se titula Palabras del 10 y su autor es Pato Monti (así se hace llamar el juvenil de Gimnasia y Esgrima de La Plata en el ámbito artístico). "Vos me pediste este tema y cómo no voy a cumplir. Si esa zurda encantadora nos hacía feliz. Tus maniobras deslumbraban un talento sin fin. Y que gracias a tu fútbol todo el pueblo es feliz", comienza diciendo este rap que emociona a todos los fanáticos del astro argentino.

Este mismo futbolista es a quien Diego Maradona le regaló unos botines Puma Borussia, una marca registrada si de la carrera futbolística del Diez se trata. En diálogo con Mundo Tripero, Monti aseguró: "Diego un día entró al vestuario y me dijo 'qué feos botines'. Eran bordó, me preguntó cuánto calzaba y al otro día apareció con una caja de los Puma Borussia y me los regaló".