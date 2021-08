El Chavo Fucks, Arcucci y Manusovich se pelearon en ESPN F90: "No quiero ser cómplice"

El "Chavo" Fucks explotó contra Daniel Arcucci y Damián Manusovich en ESPN F90 tras sus dichos acerca del presente del Boca de Sebastián Battaglia después de su llegada.

En medio del debate por la actualidad de Boca Juniors tras la llegada de Sebastián Battaglia y los dos partidos ganados al hilo, el equipo de ESPN F90 estuvo muy picante. Tal es así, que en el programa conducido por Sebastián Vignolo se cruzaron fuerte el "Chavo" Diego Fucks, Daniel Arcucci y Damián Manusovich refiriéndose al tema en cuestión.

El "Pollo" abrió juego nombrando a los jugadores del "Xeneize" que están ausentes debido a sus lesiones como lo son Nicolás Orsini, Edwin Cardona y Eduardo "Toto" Salvio y la apuesta a los juveniles por parte del nuevo DT.. Arcucci tomó la palabra: "Ojalá fuera verdad que es parte de un proyecto de Boca tener prioridad con los jugadores de inferiores. Y si un club grande genera un sistema así es muy saludable para el fútbol argentino".

Siguiendo con la misma línea el panelista agregó: "La gravedad de lo que está pasando a nivel mundial -sobre la negativa de varias ligas a desprenderse de jugadores para las Eliminatorias- repercute en el fútbol argentino. Están desapareciendo las selecciones nacionales. El equipo que ganó la Copa América tiene un nivel de calidad que el fútbol argentino no tiene. Si vos construís desde las bases como Boca, es una guía para los demás", afirmó.

Quien salió al cruce fue Diego Fucks apuntando contra su compañero: "Es tal el nivel de locura en esta conversación que decidí no participar. Un partido dirigió Battaglia y vos me hablas del proyecto" afirmó y Arcucci lo frenó: "Dije ojalá fuera verdad". Pero el "Chavo" volvió a tomar la palabra y siguió: "No quiero ser cómplice de ustedes. No me mientan, proyecto tiene Banfield, tiene Lanús, tiene Sarmiento de Junín y San Lorenzo", agregó.

Pero el debate no terminó ahí. El periodista también atacó a Damián Manusovich: "No es solamente si trajiste o no trajiste al 9. Si vos perdiste un partido con todo lo que pasó y te agarraste a piñas también está mal", a lo que su compañero respondió: "¿Qué tiene que ver eso con el proceso del que habló Dani (Arcucci) recién?, mezclaste todo". Fucks intentó darle un cierre al tema diciendo "Dani ya está, vamos a hablar de otra cosa", culminó.

Lo que se le viene al Boca de Battaglia

Este domingo 29 de agosto a partir de las 20:15 el "Xeneize" se verá las caras con Racing en La Bombonera. El duelo correspondiente a la novena fecha de la Liga Profesional tendrá como árbitro a Fernando Rapallini.