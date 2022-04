Subastan la camiseta de Maradona contra Inglaterra: la cifra millonaria que esperan conseguir

Subastarán la camiseta que Diego Armando Maradona usó en el partido ante Inglaterra en el Mundial de México 1986. Enterate cuánto quieren recaudar.

La camiseta que Diego Armando Maradona utilizó ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 será subastada. La 10 azul de la Selección Argentina quedó en la historia, ya que en aquel partido y con dicha casaca marcó el tanto con la mano y el mejor gol de la historia de los mundiales para luego avanzar a semifinales. Su dueño, el exjugador británico Steve Hodge tomó la decisión de venderla de esta manera para recaudar un importante número en libras esterlinas.

La subasta de la icónica indumentaria del "Diez" dará inicio el próximo 20 de abril a través de la página web de la agencia Sotheby's y será hasta el 4 de mayo. Cabe destacar, que el poseedor actual de la camiseta no la tiene en sus manos, sino que se ubica en el Museo de Manchester desde el año 2003. Hodge fue un afortunado, ya que minutos después de terminado el partido pidió intercambiar camisetas con Diego y este último accedió sin problemas.

El exfutbolista inglés habló del momento en el que consiguió la preciada camiseta de Maradona: "Pensé en que no volvería estar ahí e intentaría conseguir la camiseta. Le di la mano a Maradona mientras estaba con sus compañeros y pensé: 'No tiene sentido, simplemente déjalo'. Bajé a los vestuarios después de dar una entrevista, lo encontré, lo miré a los ojos y le tiré mi camiseta diciéndole si había oportunidad de intercambiarlas y me dijo que sí".

Con respecto a la autenticidad de la casaca, la propia agencia Sotheby's se encargó de comprobar que sea la misma que Diego utilizó en ese encuentro. Y si bien se cambió la camiseta en un momento del partido, efectivamente fue la que usó cuando convirtió los dos tantos históricos en el segundo tiempo. Para certificar que sea la original analizaron varios detalles de la misma, tales como el parche, las rayas y la numeración.

La insólita iniciativa para llevar el corazón de Maradona a Qatar 2022

Javier Mentasti, líder de la agencia Bombay y SDO, es quien impulsó la iniciativa y quiere que el corazón del "Pibe de Oro" acompañe al seleccionado en el Mundial. "Por amor a Diego, por este mundial que viene, queremos cumplir lo que sentimos sería su deseo, queremos que el corazón de Maradona viaje junto a la Selección a Qatar", afirmó el directivo.

Y agregó: "Que acompañe al equipo camino a Ezeiza, que viaje con ellos, que esté en la concentración, en una habitación, en el micro, en el vestuario, en la cancha y si Dios y Diego quieren, siete partidos después, al lado de la tan ansiada copa". Cabe destacar, que el órgano del "Pelusa" está bajo resguardo del departamento de Anatomía Patológica perteneciente a la Policía Bonaerense. Esto complicaría la idea de que la "Scaloneta" lo lleve al torneo.