El tierno mensaje del Dibu Martínez junto a su familia en Navidad: "Lo importante"

El arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa publicó un tierno mensaje junto con una foto de su familia en redes sociales.

El arquero de la Selección Argentina Emiliano "Dibu" Martínez publicó un post en su cuenta de Instagram acompañado de fotos con su familia con un mensaje familiar: "La familia es lo importante, feliz navidad". En la imagen, aparecen su mujer Mandinha y sus hijos Santiago y Ava junto a un árbol navideño, todos vestidos acorde a la festividad.

Martínez tuvo un gran año donde consiguió la Copa América con la "Albiceleste", además de que consiguió hacer una gran temporada con el Aston Villa, clasificándose a la Champions League en la que actualmente se encuentran quintos a cinco puntos del líder y clasificando a octavos de final a falta de dos fechas para que termine la primera fase. También, atraviesan un buen momento en la Premier League, certamen en el que marchan en sexta posición.

El gran año del Dibu Martínez: cuántos premios ganó durante 2024

Además, el arquero en el plano individual, tuvo un gran año donde consiguió tres premios, demostrando que es el mejor arquero del mundo en la actualidad. El "Dibu" compartió junto al piloto argentino Franco Colapinto que estuvo corriendo en la Fórmula 1 con Williams, el premio Olimpia de Oro como los mejores deportistas argentinos de 2024, durante la ceremonia de la entrega de los galardones que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD). Por otra parte, fue galardonado con el Premio Yashin como el mejor arquero del mundo, en la ceremonia del Balón de Oro por segunda vez consecutiva. El arquero, que había ocupado el puesto 18° en la votación por el Balón de Oro, superó en la competencia a destacados rivales como Andriy Lunin, Diogo Costa, y Gianluigi Donnarumma.



Finalmente, también recibió el premio The Best a mejor arquero por segunda vez en su carrera. Con ese premio, el "Dibu" se convirtió en el arquero más ganador de The Best, ya que también se lo había quedado en el 2022, producto de su actuación en el Mundial de Qatar con la Selección argentina. El arquero argentino también estuvo incluido en el equipo del año, y cierra este 2024 lleno de trofeos y logros junto a su familia, dejando en claro que lo más importante siguen siendo ellos.

La tremenda promesa de Dibu Martínez en la Selección Argentina con el Mundial 2026: "Lo digo"

Este miércoles 18 de diciembre se cumplen dos años de la inolvidable consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Para aprovechar el nuevo aniversario, la Asociación del Fútbol Argentino preparó una charla íntima entre algunos campeones de la "Albiceleste" y Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió con una fuerte promesa en caso de que se cumpla su máximo deseo en el Mundial 2026.

La impactante promesa que hizo el Dibu en el segundo aniversario de la final de Qatar 2022: "Después de ese Mundial".

A través de un video publicado en YouTube, denominado Un instante para siempre, AFA Estudio compartió un encuentro distendido entre el arquero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, en el que recordaron distintos acontecimientos que sucedieron durante la Copa del Mundo.

Sobre el final de la conversación, "Dibu", que venía siendo protagonista con sus anécdotas, descolocó a sus compañeros con un nuevo tópico. "A mí me gustaría tener otra”, arrancó el marplatense sobre su deseo de obtener otro Mundial y preguntó: "¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas?".

Sin dejar que los futbolistas del seleccionado llegaran a contestar, el mejor arquero del mundo soltó una tremenda frase que dejó sin palabras a los presentes en la mesa: "Ahí me retiro, te lo prometo, me retiro. Te lo digo hoy, entre todos. Me retiro después de ese Mundial”.