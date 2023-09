Luto en el deporte argentino: murió un mito del polo de nuestro país

Considerado el mejor jugador de polo de la historia y de inspirar a leyendas como Guillermo Vilas, falleció a los 86 años tras una vida ligada al deporte.

El deporte argentino recibió una triste noticia este lunes por la muerte de Juan carlos Harriot a los 86 años, reconocido por muchas personas como el jugador más importante de polo en nuestro país. Entre sus grandes hitos, se encuentran los 20 títulos del Abierto de Palermo que lo llevaron a ingresar al Salón de la Fama del Polo en 2015.

Harriot, nacido en 1936 y oriundo de Cononel Suárez, era hijo de un polista con fuerte tradición en el deporte. Conocido como "Juancarlitos" para diferenciarse de su padre, tuvo un ascenso meteórico en la disciplina en 1953 cuando pasó de un gol de hándicap a tres en pocos meses de diferencia. Luego, en 1961, alcanzó los 10, cifra que mantuvo hasta su retiro en 1980, cuando tenía 44 años.

Además de ser el jugador con más triunfos en la historia de El Abierto, el "Inglés", otro de los apodos que tenía, recibió una gran cantidad de reconocimientos y premios fuera de la actividad profesional. Fue galardonado con cinco estatuillas Olimpia de Plata en 1970, 1975, 1976, 1977 y 1978, e, incluso, en 1976 se llevó el de Oro. Cuatro años después obtuvo el Premio Konex de Platino y un Diploma al Mérito brindado por dicha organización. En 2015, se dio el hecho que retrata su enorme figura en el deporte, al ingresar al Salón de la Fama del Polo.

Los títulos de Juan Carlos Harriot en el polo

Además de las 20 celebraciones en el Abierto de palermo, Harriot se consagró15 veces el Abierto de Hurlingham y 7 en el Abierto de Tortugas. Pero tiene otro récord que lo diferencia sobre el resto, ya que, con Coronel Suárez, su equipo, alcanzó 38 torneos ganados. Además, ganó la Triple Corona en 4 oportunidades (1972, 1974, 1975 y 1977), dos en forma consecutiva.

En cuanto a sus representaciones para Argentina, "Juancarlitos" triunfó en la Copa de las Américas en 1966, 1969, 1979 y 1980. También se llevó la Copa Sesquicentenario de 1966, una competición que por aquel entonces tuvo prestigio internacional. En total, obtuvo más de 50 títulos teniendo en cuenta las copas más reconocidas e ncluidas en las temporadas oficiales de la Asociación Argentina de Polo. Fuera del país, Harriot se llevó la Copa de Oro Sotogrande de España en 1975 y 1976, con el equipo de Villafranca.

Su carrera fue tan impactante que trascendió a otros deportes. Guillermo Vilas, quizás el mejor tenista de la historia de nuestro país, reconoció alguna vez que, la inolvidable jugada "Gran Willy", la realizó luego de inspirarse en una publicidad que Harriot protagonizó con el whisky Old Smuggler, en donde ejecutó un backhander (golpe de taco hacia atrás) entre las patas de su caballo.

“Al polo le agradezco porque me dio amigos, la posibilidad de viajar, no me dio enemigos y jugué 2 series de la Copa de las Américas en 1979 y 1980, con buenos compañeros contra Estados Unidos, ganando los 2 partidos en Estados Unidos y los partidos en Palermo, estas series para Argentina las jugué con el equipo completo de Coronel Suárez y fueron las que más me divertí”, contó alguna vez en una entrevista con portal web Más Polo.

Desde 1980, año en que se retió del polo, se dedicó a disdrutar de su estancia La Felisa, en su amada ciudad de Coronel Suárez. Aunque estuvo permanentemente conectado a los caballos en su lugar, nunca se alejó deñ poloSiempre acompañado de los caballos, también se mantuvo cerca del polo y fue ovacionado cada vez que acudió a observar el Campeonato Argentino Abierto de Polo.