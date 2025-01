Guardiola dice que el City debe sopesar la ampliación del contrato de De Bruyne

Foto de archivo del extremo del Manchester City Kevin De Bruyne antes del partido por la Premier League ante Leicester City

El Manchester City debe evaluar el estado físico del mediapunta Kevin de Bruyne antes de decidir sobre la ampliación de su contrato, ya que el actual expira en junio, dijo el viernes su entrenador, Pep Guardiola.

El belga, de 33 años, ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias esta temporada. Su gol y asistencia en la victoria 3-0 del City en casa contra el Nottingham Forest el mes pasado son sus únicas contribuciones desde que regresó a la acción en noviembre después de una lesión en los isquiotibiales.

"La extensión no es asunto mío. Ha tenido problemas en el último año y medio, como muchos jugadores", dijo Guardiola a los medios antes del partido en casa de la Premier League del sábado contra el West Ham United.

"Pero cuando es constante y está en forma es un jugador muy importante para nosotros, incluso decisivo. Ahora se trata de cómo va a rendir para nosotros hasta el final de la temporada", afirmó. "Está su edad y esas cosas, así que creo que el club tiene que pensar en ello".

El City sólo ha ganado dos de los 14 partidos que ha disputado en todas las competiciones. Rompió una racha de siete encuentros sin ganar con la victoria ante el Forest a principios de diciembre, y estuvo otros cinco choques sin triunfos antes de imponerse a domicilio al Leicester City 2-0 el fin de semana.

En la actualidad marcha sexto en la Premier, con 31 puntos en 19 partidos, 14 menos que el líder, Liverpool.

El arquero Ederson, los defensas John Stones y Ruben Dias y el centrocampista Matheus Nunes no estuvieron ante el Leicester y Guardiola dijo que no se espera que los lesionados regresen para el partido del sábado.

En cuanto a los refuerzos para el mercado de enero, Guardiola dijo que "quizá fichemos o quizá no, el club tiene que ser prudente. No lo hacemos sólo para añadir jugadores. No sé si será posible".

Con información de Reuters