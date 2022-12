Croacia espera que Argentina se porte bien en semifinales del Mundial

Croacia espera que la malhumorada clasificación de Argentina en los cuartos de final del Mundial sobre Países Bajos con 16 tarjetas amarillas y una roja no se extienda a la semifinal del martes, dijo el lunes el director técnico de Croacia Zlatko Dalic.

Los argentinos ganaron en penales a Países Bajos después de desperdiciar una ventaja de dos goles, pero el juego se vio empañado por infracciones disciplinarias de ambas selecciones en todo momento.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, intercambió palabras con el técnico Louis van Gaal tras el pitido final y llamó 'tonto' a un jugador neerlandés.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Croacia, subcampeón en 2018, ha probado el temperamento argentino en el pasado luego de derrotarlos en la fase de grupos en el Mundial de 2018 con el entonces entrenador Jorge Sampaoli negándose a estrechar la mano de Dalic.

Pero Dalic, cuyo equipo venció a Brasil en penales para avanzar a la semifinal por segundo Mundial consecutivo, dijo que no le guarda rencor.

"Entiendo a los actores involucrados y, en ese entonces, las expectativas eran altas. Sucede y no guardamos rencor", dijo Dalic en una conferencia de prensa el lunes.

"No me enojo con nadie en un estado mental emocional. Argentina contra Países Bajos fue un partido bastante luchado y difícil, con muchos comportamientos no relacionados con el fútbol, realmente espero que este no sea el caso mañana", agregó.

Los jugadores argentinos también se burlaron de los neerlandeses al final de la tanda de penales, mientras que algunos jugadores neerlandeses provocaron a los argentinos durante el encuentro.

"El partido de mañana es un gran partido, hay mucho en juego para ambos, un lugar en la final", dijo Dalic.

Croacia espera llegar al último partido de la Copa del Mundo por segundo torneo consecutivo después de perder la final de 2018 ante Francia, que en la otra semifinal enfrentará a Marruecos.

Cuando se le pidió que calificara el éxito de Croacia en los últimos cuatro años, Dalic dijo que la victoria en semifinales de 2018 sobre Inglaterra fue hasta ahora su partido más importante.

"Para mí, el partido de semifinales contra Inglaterra fue el mejor partido de todos los tiempos. El partido de Brasil (en Qatar) ocupa el segundo lugar y el de mañana sería el tercero en esa lista. Pero si ganamos mañana sería el mejor partido croata de todos los tiempos", aclaró.

El consejo de Dalic a sus jugadores y a los pocos aficionados que han viajado a Qatar es que disfruten del partido.

"Siempre les digo a nuestros aficionados y jugadores que disfruten del fútbol, cada uno de nosotros tiene que disfrutar del trabajo que estamos haciendo. Se han merecido la alegría de ser uno de los cuatro mejores equipos del mundo", apuntó.

Con información de Reuters