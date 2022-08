La Policía de la Ciudad retiró una bandera de apoyo a Cristina en la cancha de Defensores de Belgrano

La situación ocurrió durante el encuentro entre All Boys y Defensores de Belgrano, la bandera decía "Todos con Cristina, Defe con CFK".

En el encuentro que disputaron Defensores de Belgrano y All Boys se produjo una violenta situación entre la policía y los hinchas del conjunto local cuando la policía de la Ciudad retiró una bandera que tenía la inscripción: "Todos con Cristina, Defe con CFK". El violento encontronazo ocurrió cuando los efectivos de seguridad accionaron y, de esta forma, hubo una serie de altercados en una de las tribunas.

La Policía de la Ciudad informó que la bandera violaba el artículo 124 del Código Contravencional de la Capital Federal que establece el retiro de leyendas en los estadios por considerar que el mensaje incitaban a la "violencia, amenazaba, discriminaba u ofendía".

La bandera que estaba colgada en uno de los parantes de la cancha estaba pintada con aerosol y era una sábana blanca en las que estaban escritas las palabras: "Todos con Cristina". En primer lugar, los efectivos policiales se acercaron hasta el lugar con los ánimos de retirar la bandera, pero después de varios gritos y forcejeos, finalmente la bandera se quedó en el lugar. Fuentes consultadas por El Destape revelaron que la policía de la Ciudad recibió la orden de la fiscalía al observar la bandera.

Después de los forcejeos y tras un tiempo de espera, la bandera finalmente quedó en manos de la policía y al dueño de la misma se le labró una contravención, según confirmaron fuentes a este medio. Por otro lado, hubo enojo por parte de los hinchas de Defensores de Belgrano: "No decía nada violento, ni que sea agresivo. Apareció la brigada cuando estaba por terminar el partido y me tuve que interponer. Tuvimos una conversación y ahí se quedó en la cancha, pero después se la llevaron cuando terminó el partido", sostuvo Marcelo Achile, presidente del club local.

Con respecto a esta situación, sostuvieron que la policía "no tuvo tacto", ya que en el ámbito de un estadio si los hinchas ven cómo un grupo de uniformados se queda con una bandera podía llegar a transformarse en una situación peor: "Evitamos que haya una masacre porque se iban a matar a trompadas", añadió el mandatario del club. Por otro lado, agregó: "Nosotros siempre hacemos este tipo de reivindicaciones sociales, el 24 de marzo, con respecto al día de la mujer también y si bien esta bandera la puso un chico, no tenía ningún agravio, ni nada. Y fue una expresión política en un contexto de una cancha, me parece ilógico".

Para la policía, la bandera de Cristina Kirchner incitaba a la violencia

Fuentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires informaron a El Destape que el operativo para sacar la bandera de la cancha se dio luego de que efectivos del Personal de la División Ciberpatrullaje en el Deporte, del Departamento de Conductas Delictivas, vieran el mensaje colgado del alambrado. En ese momento consultaron a la fiscalía de Área de Flagrancia Norte, que dispuso realizar acta contravencional por infracción al artículo 124 del Código Contravencional de la Ciudad, tratar de identificar al hombre y el secuestro de la bandera.

El artículo 124 del Código Contravencional de la Ciudad establece en cuanto a las banderas: "Quien dentro de las instalaciones de los estadios coloque telas u otros elementos similares que obstaculicen la visión del espectáculo deportivo; o quien ingrese o coloque banderas u otros elementos similares que contengan leyendas y/o imágenes que inciten a la violencia, amenacen, discriminen u ofendan".